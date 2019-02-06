Viyadükte Asılı Kalan Tırın Sürücüsü Kurtarıldı

Osmaniye
'de, kontrolden çıkıp viyadükte asılı kalan tırın sürücüsü AFAD
ekiplerinin zorlu mücadelesi sonucu kurtarıldı. Ünal Karaca
idaresindeki 01 CMK 91 plakalı tır, Tarsus-Adana- Gaziantep
(TAG) Şekerdere Viyadüğü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu viyadüğün ortasında bulunan boşlukta asılı kaldı.
Tırın sürücü bölümü 10 metre yüksekliğindeki viyadükten sarkarken, dorse yolda durdu. Viyadükten sarkan bölümde mahsur kalan Karaca'yı kurtarmak için olay yerine AFAD ekipleri çağrıldı.
İp yardımıyla sürücünün olduğu bölüme inen AFAD görevlisi Karaca'yı kendisine bağlayarak yukarı çekti. Kazayı hafif yaralarla atlatan Karaca, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Viyadükten sarkan tır ise olay yerine gelen iki büyük vinç yardımıyla uzun uğraşlar sonucu çıkartıldı.
Bir süre trafiğe kapanan otoyol ise aracın kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.