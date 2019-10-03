Son Dakika Haberleri: Viyadükte devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı
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Viyadükte devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı

1 saat önce

Viyadükte devrilen beton mikserinin şoförü yaralandıAYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, viyadükte aşırı hız nedeniyle virajı alamayıp devrilen beton mikserinin şoförü 43 yaşındaki Hakan Başaran, yaralandı.

Viyadükte devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, viyadükte aşırı hız nedeniyle virajı alamayıp devrilen beton mikserinin şoförü 43 yaşındaki Hakan Başaran, yaralandı.

Kaza, Söke - Kuşadası Çevre Yolu İkiçeşmelik Mahallesi Viyadüğü'nde bugün saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, Söke'den Kuşadası yönüne giden Hakan Başaran'ın kullandığı 09 BV 562 plakalı beton mikseri, viyadük girişinde hız nedeniyle virajı alamayıp, devrildi. Beton mikserinin şoförü Başaran, kazayı yaralı olarak atlattı. Başaran, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kaza anında yolda başka bir aracın bulunmaması olası bir faciayı önledi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, beton mikserinin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından 2 saat sonra tekrar trafiğe açıldı.

Viyadükte devrilen beton mikserinin şoförü yaralandı

Kuşadası, Söke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 06:33 Kaynak: DHA
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