Viyadükte korku dolu anlar (1) - Son Dakika

TEM Otoyolu Bağcılar Mevkii Mahmutbey Viyadüğü'nde cezaevi midibüsü kaza yaptı.
TEM OtoyoluBağcılar Mevkii Mahmutbey Viyadüğü'nde cezaevi midibüsü kaza yaptı. Bariyerlere çarparak devrilen midibüsün yarısı bariyerler üzerinde kaldı. Metrelerce yükseklikten düşme tehlikesi bulunan midibüste yaralananlar oldu. Kaza nedeniyle trafik felç oldu.
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7.12.2021 17:11:16. #1.12#
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