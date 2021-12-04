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VİYADÜKTE YAKITI BİTEN OTOMOBİLE TANKER ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika

VİYADÜKTE YAKITI BİTEN OTOMOBİLE TANKER ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

04.12.2021 15:02

SAMSUN'da sürücüsünün yakıtı bittiği için viyadük üstünde sağa çektiği otomobile tanker çarptı.

SAMSUN'da sürücüsünün yakıtı bittiği için viyadük üstünde sağa çektiği otomobile tanker çarptı. Kazada otomobilin arka tarafına reflektör koymak için bagaja yönelen Irak uyruklu Sadrulddin F. M. (67) feci şekilde hayatını kaybetti, gelini ve 2 torunu yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Tekkeköy ilçesi Atatürk Bulvarı üzeri Kirazlık mevkisinde meydana geldi. M.S.F.A. idaresindeki 55 ACM 970 plakalı otomobil, yakıtı bittiği gerekçesiyle sürücüsü tarafından viyadük üzerinde park edildi. M.S.F.A., yakıt almak için araçtan ayrılarak akaryakıt istasyonuna gitti. Bafra istikametine giden 55 NG 828 plakalı mazot dolu tanker, sürücüsü İ.Y. idaresindeyken duramayarak otomobile arkadan çarptı. Bu sırada otomonilin bagajını açarak reflektör koymak için araçtan inen Sadrulddin F.M. feci şekilde olay yerinde can verdi. Araçta bulunan gelini S.N.O.A. ve torunları M.M.S. (11) ve S.M.S.S (5) yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikerinin bulunmadığı öğrenilirken, Sadrulddin F. M.'nin cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Eğitim Araştırma Hastanesi Adli Tıp Morgu'na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VİYADÜKTE YAKITI BİTEN OTOMOBİLE TANKER ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI
VİYADÜKTE YAKITI BİTEN OTOMOBİLE TANKER ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI
VİYADÜKTE YAKITI BİTEN OTOMOBİLE TANKER ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI
VİYADÜKTE YAKITI BİTEN OTOMOBİLE TANKER ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI
VİYADÜKTE YAKITI BİTEN OTOMOBİLE TANKER ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Tekkeköy, Tanker, Irak, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VİYADÜKTE YAKITI BİTEN OTOMOBİLE TANKER ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: VİYADÜKTE YAKITI BİTEN OTOMOBİLE TANKER ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI - Son Dakika
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