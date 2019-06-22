Son Dakika Haberleri: Viyadükteki bariyerlere çarpan TIR'daki domatesler kafenin üzerine döküldü
Son Dakika Güncel Haber

Viyadükteki bariyerlere çarpan TIR'daki domatesler kafenin üzerine döküldü

14 dakika önce

ADANA'da, sürücüsünün kontrolden çıkarak viyadük bariyerlerine çarparak devrilen TIR'daki tonlarca domates, kafenin üzerine döküldü.

Viyadükteki bariyerlere çarpan TIR'daki domatesler kafenin üzerine döküldü, System.String[]
ADANA'da, sürücüsünün kontrolden çıkarak viyadük bariyerlerine çarparak devrilen TIR'daki tonlarca domates, kafenin üzerine döküldü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kafe ve TIR'da hasar oluştu.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Seyhan Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Fehmi Deniz yönetimindeki 63 FM 255 plakalı domates yüklü TIR, iddiaya göre plakası öğrenilemeyen bir otomobilin aniden önüne geçmesi sonucu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle bariyerlere çarparak devrildi. TIR'da yüklü tonlarca domates ise viyadüğün altındaki kafenin üzerine döküldü. Kafede yaklaşık 50 kişinin bulunduğu sırada meydana gelen kazada, dökülen domatesler nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinde ise büyük hasar oluştu. Kazayı yara almadan atlatan sürücü Fehmi Deniz, iddiaya göre aniden önüne geçen otomobil yüzünden direksiyonu sola çevirdiğini, bu nedenle de bariyerlere çarptığını söyledi. 
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- Adana
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 01:39 Kaynak: DHA
Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana'da polis sulama kanalında yüzen çocukları havuza götürdü Bahçeye atılan kanepeyi köpek parçalayınca altınlar ortaya çıktı Yol kenarında bekleyen vatandaş, kendisini TIR'ın önüne attı! Korku dolu anlar kamerada Cumhurbaşkanı Erdoğan, torunu Emine Mahinur Albayrak'ın mezuniyet törenine katıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 01:53:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Viyadükteki bariyerlere çarpan TIR'daki domatesler kafenin üzerine döküldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]