Viyadükten dereye atlayan şahıs yaralandı
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 15 metrelik viyadükten dereye atlayan şahıs yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 07:16 Kaynak: İHA
'ın Çerkezköy
ilçesinde 15 metrelik viyadükten dereye atlayan şahıs yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy Atatürk Viyadüğü'nden Tepe mevkiine çıkış yolundaki köprüde meydana gelen olayda Turgut K. isimli şahıs henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten intihara kalkıştı. Köprünün korkuluklarına tırmanan Turgut K. yaklaşık 15 metre yükseklikten kendini aşağıya bıraktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Polis
ekiplerinin de yardımıyla dereye düşen Turgut K. 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Turgut K.'nın tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor. - TEKİRDAĞ
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