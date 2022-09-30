Bursa 'nın İnegöl ilçesinde Mehmet Kol 'un yaşamını yitirdiği, oğlu İsa Kol'un ise ağır yaralandığı kazanın ardından, TIR, düştüğü dereden vinç ile çıkarıldı. Kaza yeri ile TIR'ın dereden çıkarılma anları dronla havadan görüntülendi. Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: DHA

Mehmet Kol, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Viyadükten dereye uçan TIR'ın şoförü öldü, oğlu ağır yaralı (2) - Son Dakika

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