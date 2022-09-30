Viyadükten dereye uçan TIR'ın şoförü öldü, oğlu ağır yaralı (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Viyadükten dereye uçan TIR'ın şoförü öldü, oğlu ağır yaralı (2)

30.09.2022 12:34
Viyadükten dereye uçan TIR'ın şoförü öldü, oğlu ağır yaralı (2)

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİBursa'nın İnegöl ilçesinde Mehmet Kol'un yaşamını yitirdiği, oğlu İsa Kol'un ise ağır yaralandığı kazanın ardından, TIR, düştüğü dereden vinç ile çıkarıldı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mehmet Kol'un yaşamını yitirdiği, oğlu İsa Kol'un ise ağır yaralandığı kazanın ardından, TIR, düştüğü dereden vinç ile çıkarıldı. Kaza yeri ile TIR'ın dereden çıkarılma anları dronla havadan görüntülendi. Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),


YORUMLAR
500
Bursa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı Bursa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı Bursa'da motosiklet hırsızlığını güvenlik kamerası görüntüledi Bursa'da motosiklet hırsızlığını güvenlik kamerası görüntüledi
Kaynak: DHA

Mehmet Kol, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Viyadükten dereye uçan TIR'ın şoförü öldü, oğlu ağır yaralı (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:48 KOM'dan suç örgütlerine yönelik büyük operasyon! Çok sayıda silah ele geçirildi
19:07 Yangın çıkan apartmanda kediler için daireye giren itfaiye erinin, "halılarınız biraz battı, hakkınızı helal edin" sözlerine beklenmedik cevap
19:10 NATO'dan Rusya'nın ilhak kararı hakkında ilk açıklama: Asla tanımayacağız
18:27 Fortuna Sittard oyuncularına prim verdiği iddia edilen Burak Yılmaz'dan çok sert sözler: Çok utanç verici, bunların hepsi yalan
18:06 TFF Başkan Danışmanı Hilmi Gökçınar görevinden istifa etti
17:48 Rusya lideri Putin'in, ilhak kararına Zelenski'den hamle: Hızlandırılmış NATO üyeliği için resmen başvuru yaptık
17:46 ABD'den Rusya'nın ilhak kararına sert hamle: Rus Merkez Bankası Başkanı dahil yüzlerce Rus şahıs ve kuruluşa yaptırım uygulanacak
17:18 Rekor kıran dolar, haftanın son işlem gününü 18,53'ten kapattı
17:11 Başakşehir'de yalnızca 21 dakika süre alan Mesut Özil, ameliyat masasına yatıyor!
17:09 Putin'in Moskova'daki konuşması esnasında Çeçenistan lideri Kadirov'un gözyaşları gündem oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 19:35:44. #1.13#
SON DAKİKA: Viyadükten dereye uçan TIR'ın şoförü öldü, oğlu ağır yaralı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement