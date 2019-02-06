Son Dakika Haberleri: Viyadükten Düşerek Yanan Tırın Sürücüsü Öldü (2)

Viyadükten Düşerek Yanan Tırın Sürücüsü Öldü (2)

1 saat önce

Osmaniye'de öğleden önce yoldan çıkarak çekici ve kabin kısmı viyadükte asılı kalan ve sürücüsü güçlükle kurtarılan tırın kaza yaptığı bölgede bir kaza daha meydana geldi.

Viyadükten Düşerek Yanan Tırın Sürücüsü Öldü (2), System.String[]
Osmaniye'de öğleden önce yoldan çıkarak çekici ve kabin kısmı viyadükte asılı kalan ve sürücüsü güçlükle kurtarılan tırın kaza yaptığı bölgede bir kaza daha meydana geldi. Kazada, yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen iplik yüklü tır, yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Şekerdere Viyadüğü'nden uçuruma devrildi.

Düştüğü yerde alev alan tır tamamen yandı, kimliği belirlenemeyen sürücü hayatını kaybetti.

Kaza yerine yönlendirilen itfaiye ekiplerince söndürülen tırın, Gaziantep'ten yola çıktığı öğrenildi.

Aynı bölgede öğleden sonra meydana gelen kazada Ünal Karaca idaresindeki 01 CMK 91 plakalı tır, viyadüğün ortasında bulunan boşlukta asılı kalmış, viyadükten sarkan bölümde mahsur kalan sürücü kurtarılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:22 Kaynak: AA

Gaziantep, Osmaniye, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Putin, Türk İş İnsanları ile TIR ve Kamyon Şoförlerine Vizeyi Kaldırdı Sivil Polisi Av Tüfeği ile Vuran Zanlının Savunması Pes Dedirtti: Sevgilimin Kocası Sandım

Cani Kocası Tarafından İnşaat Demiriyle Dövülen Kadın "Merdivenden Düştüm" Dedi "Trafik Var" Diyerek Yolcuları İndiren Taksici, Para Vermeyen Yolculara Tepki Gösterdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 22:52:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Viyadükten Düşerek Yanan Tırın Sürücüsü Öldü (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]