Son Dakika Haberleri: Viyana 2019 Uluslararası Turizm Fuarı

Viyana 2019 Uluslararası Turizm Fuarı

1 saat önce

Avusturya'nın başkenti Viyana'da açılan "2019 Uluslararası Turizm Fuarı"nda Türkiye standı büyük ilgi gördü.

Viyana 2019 Uluslararası Turizm Fuarı, System.String[]
Avusturya'nın başkenti Viyana'da açılan "2019 Uluslararası Turizm Fuarı"nda Türkiye standı büyük ilgi gördü.


Messe Fuar Alanı'nda 80 ülkeden yaklaşık 850 firmanın katıldığı fuarda, Türkiye adına Viyana Kültür ve Tanıtma Müşavirliği yaklaşık 150 metrekarelik bölümde stant açtı.


Fuarda, Türkiye'den Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Hava Yolları başta olmak üzere oteller, seyahat acenteleri ve tur operatörlerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda katılımcı yer alıyor.

Türkiye'nin Viyana Başkonsolosu Asip Kaya'nın açılışına katıldığı fuarda, Türk standını ziyaret eden misafirlere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Başkonsolos Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Viyana Turizm Fuarı'nın dünyada önemli fuarlardan biri olduğunu belirterek, fuara 500 bine yakın ziyaretçinin katıldığını söyledi.


Avusturya ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin en önemli ayaklarından birinin turizm olduğunu ifade eden Kaya, "Avusturya'dan ülkemize geçen yıl 300 bine yakın Avusturyalı turist ziyaret gerçekleştirdi. Aslında bu rakam 2015'de 500 bine yakındı ancak siyasi sorunlar nedeniyle bir düşüş yaşanmıştı. Geçen yıl yüzde 23 civarında bir artış yaşandı. İnşallah bu yıl bu artış daha da yüksek olacak." değerlendirmesinde bulundu.


Avusturya'da yaşayan Türk toplumunun fuara katılarak Türkiye standını ziyaret etmeleri çağrısında bulunan Kaya, bu yılki fuarın çok canlı başladığını, geçen yıla oranla çok daha fazla katılım olacağı yönünde izlenim edindiğini dile getirdi.


Kaya, ilk gün olmasına rağmen Avusturyalıların Türkiye standına yoğun ilgi gösterdiğini, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin iyileşmesinin burada etkili olabileceğinin altını çizdi.


Fuar, 4 gün sürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:13 Kaynak: AA

Avusturya, Türkiye, Viyana, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Pakdemirli Müjdeyi Verdi: Buzağı Destek Ödemeleri 11-18 Ocak'ta Yapılacak Çavuşoğlu: Patriot İçin ABD'yle Anlaşabiliriz Ama S-400 Konusunda Dayatma Olursa Olmaz

ABD'li Eski Bakan: Erdoğan, Bolton'ı Kabul Etmeyerek Onu Aşağıladı Türkiye'nin İlk Yerli Uluslararası Arabulucu Akreditasyonu Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 21:46:11. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Viyana 2019 Uluslararası Turizm Fuarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]