Avusturya, Yasadışı Göçmenlere Engel Olmak İçin Slovakya Sınırında Kontrollere Başladı - Son Dakika
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Avusturya, Yasadışı Göçmenlere Engel Olmak İçin Slovakya Sınırında Kontrollere Başladı

29.09.2022 10:34
Avusturya, Yasadışı Göçmenlere Engel Olmak İçin Slovakya Sınırında Kontrollere Başladı

VİYANA, 29 Eylül (Xinhua) -- Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Avusturya'nın insan kaçakçılığının önlenmesi amacıyla Çarşamba gece yarısından itibaren Slovakya ile sınır geçişlerinde kontrollere başlayacağını söyledi.

VİYANA, 29 Eylül (Xinhua) -- Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Avusturya'nın insan kaçakçılığının önlenmesi amacıyla Çarşamba gece yarısından itibaren Slovakya ile sınır geçişlerinde kontrollere başlayacağını söyledi. Avusturya haber ajansı APA'nın bildirdiğine göre Karner, kontrollerin iki ülke arasındaki 11 sınır kapısında 10 günlük bir başlangıç süresi için uygulanacağını belirtti. Bu kontrollerin Avusturya'nın Macaristan ve Slovenya ile olan sınır kapılarında Eylül 2015'ten bu yana uygulandığına değinen Karner, bu adımın insan kaçakçılarının Avusturya'yı bir alternatif olarak kullanmalarına engel olma amacını taşıdığını söyledi. Bakan, "İnsan kaçakçılarından daha hızlı olmamız lazım" dedi. Avusturya'ya sığınmak isteyenlerin sayısı son birkaç ayda hızla arttı. Avusturya İçişleri Bakanlığı'na göre bu yılın Ocak ve Ağustos ayları arasında Avusturya'ya 56.000'den fazla sığınma başvurusu yapıldı. Bu rakam geçtiğimiz yılın aynı aylarında yapılan başvurulara göre yüzde 195 artış anlamına geliyor. Avusturyalı yayın kuruluşu ORF'ye göre başvuruların çoğunluğu, Avusturya'ya insan kaçakçılarının yardımıyla gelen Hindistan uyruklularca yapılıyor.

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Kaynak: Xinhua

Süleyman Soylu, Avusturya, Slovakya, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avusturya, Yasadışı Göçmenlere Engel Olmak İçin Slovakya Sınırında Kontrollere Başladı - Son Dakika

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