Son Dakika Haberleri: Viyana'da Ünlü Yılbaşı Konserini Alman Maestro Christian Thielemann Yönetti

Viyana'da Ünlü Yılbaşı Konserini Alman Maestro Christian Thielemann Yönetti

39 dakika önce

Wiener Musikverein Konser Salonu'nda düzenlenen yeni yıl konseri 90 ülkede televizyonlardan canlı yayınlanıyor ve 50 milyon kişi tarafından izleniyor .

Wiener Musikverein Konser Salonu'nda düzenlenen yeni yıl konseri 90 ülkede televizyonlardan canlı yayınlanıyor ve 50 milyon kişi tarafından izleniyor …

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:36 Kaynak: Youtube

Ekonomi
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