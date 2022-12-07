Avusturya'da büyük skandal! Öğretmenin telefonunda en az 40 öğrencinin istismar anları ve çıplak fotoğraflar ortaya çıktı - Son Dakika
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Avusturya'da büyük skandal! Öğretmenin telefonunda en az 40 öğrencinin istismar anları ve çıplak fotoğraflar ortaya çıktı

07.12.2022 15:01
Avusturya'da büyük skandal! Öğretmenin telefonunda en az 40 öğrencinin istismar anları ve çıplak fotoğraflar ortaya çıktı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 2004-2019 yılları arasında bir ortaokulda görevli beden eğitimi öğretmeninin en az 40 öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu ve öğrencilere ait müstehcen görüntüleri kaydettiği ortaya çıktı.

Başkentte spor eğitimi veren bir ortaokulda 2019'da beden eğitimi öğretmeninin öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğuna ilişkin iddiaları araştırmak için Viyana Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyon ön raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Komisyon, cinsel taciz suçlamaları sonrasında 2019'da intihar eden öğretmenin evinde ele geçirilen deliller ışığında, söz konusu okulda eğitim görmüş öğrenciler, o dönemdeki öğretmen ve idarecilerle görüşerek 30 sayfalık rapor hazırladı.

EN AZ 40 ÖĞRENCİ İSTİSMARA MARUZ KALDI

Raporda, en az 40 öğrencinin cinsel tacize maruz kaldığı, bazı öğrencilerin "bir tür bayıltıcı madde" ile etkisiz hale getirilerek taciz edildiği belirtildi.

Söz konusu okulda "tacizci öğretmenin en çok sevilen eğitmen" olarak bilindiğine dikkatin çekildiği raporda, bu kişinin sapkın yönlerinin ortaya çıkmasını önlemek için böyle bir yola başvurduğu belirtildi.

İDARECİLER OLAYI GÖRMEZDEN GELMİŞ

Raporda, tacizci öğretmenin öğrencileriyle kurduğu şüpheli ilişkilerden hem bazı öğretmenlerin hem de eski müdürün haberdar olduğu ancak buna rağmen idareci ve öğretmenlerin gerekli hukuki adımları atmadığı vurgulandı.

Olaya ilişkin savcılıkla birlikte hareket eden komisyonun, görsel materyallerde yer alan 25 erkek öğrencinin kimliğini tespit ettiği, bunların dışında yaklaşık 15 öğrencinin daha bulunduğu, bu çocuklara yönelik kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Savcılık olaya ilişkin eski ve yeni okul müdürü olmak üzere 7 kişi hakkında soruşturma başlattı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel Avusturya'da büyük skandal! Öğretmenin telefonunda en az 40 öğrencinin istismar anları ve çıplak fotoğraflar ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avusturya'da büyük skandal! Öğretmenin telefonunda en az 40 öğrencinin istismar anları ve çıplak fotoğraflar ortaya çıktı - Son Dakika
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