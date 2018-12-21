Son Dakika Haberleri: Viyana'da Hareketli Gün: İki Silahlı Saldırı

Viyana'da Hareketli Gün: İki Silahlı Saldırı

1 saat önce

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Bckerstrasse sokağındaki bir restoranda çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken, Lugeck ilçesinde ise silahlı bir saldırgan polisle çatıştı.

Viyana'da Hareketli Gün: İki Silahlı Saldırı, System.String[]
Avusturya'nın başkenti Viyana'da Bckerstrasse sokağındaki bir restoranda çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralanırken, Lugeck ilçesinde ise silahlı bir saldırgan polisle çatıştı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da hareketli bir gün yaşandı. Bckerstrasse sokağındaki Figlmüller isimli restoranda silahlı kavga çıktı. Polis kavga edenlerden birinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Öte yandan şehrin Lugeck ilçesinde kimliği belirlenemeyen bir kişi polise ateş açtı. Saldırıda kimse yaralanmazken, Viyana polisi saldırganı aramaya devam ediyor. - VİYANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:46 Kaynak: İHA

kavga, Avusturya, Viyana, 3. Sayfa
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