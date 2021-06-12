Viyana'da iki ayı geride bırakan İran nükleer anlaşması görüşmeleri sürüyor - Son Dakika

Avusturya'nın başkenti Viyana'da iki ayı aşkın süredir devam eden "Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP)" olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmelerde nihai karara ilişkin yoğun müzakerelerin sürdüğü bildirildi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi adına AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora'nın başkanlığında bir araya gelen KOEP Ortak Komisyonuna Rusya, Çin, Almanya, İngiltere, Fransa ve İran'dan üst düzey temsilciler katıldı.

Toplantının ardından AB Dış İlişkiler Servisi basın biriminden Alain Georges Matton, AB delegasyonunca hazırlanan basın açıklamasını gazetecilere okudu.

Açıklamada, geçen hafta yapılan 5'inci oturumun ardından KOEP'e taraf ülkelerin temsilcilerinin ülkelerine giderek son gelişmeleri değerlendirme imkanı bulduğu, en hızlı şekilde nihai kararın alınabilmesi için temsilcilerin 6'ncı oturumda bir araya geldiği belirtildi.

"Müzakereler yoğun şekilde sürüyor"

AB Delegasyonun Başkanı ve ara bulucu Mora'nın da görüşlerine yer verilen açıklamada, Mora'nın İran'ın nükleer anlaşmaya yönelik taahhütlerini yerine getirmesi ve yaptırımların kaldırılması için aralıksız çalışıldığına işaret ettiği kaydedildi.

Mora, "İlerleme kaydediyoruz ancak bazı konularda hangi adımların atılacağına ilişkin müzakereler yoğun şekilde sürüyor." ifadesini kullandı.

Açıklamada, delegasyonların çeşitli konu başlıklarında detaylı görüşmeleri sürdürdüğü, ara bulucu konumundaki AB'nin ilerleyen günlerde nihai kararın alınması için hem ABD hem de anlaşmaya taraf ülkelerle ayrı yarı görüştüğü yinelendi.

"Çözülemeyen asıl konu, anlaşmanın nasıl uygulanacağı, hangi adımların ne zaman atılacağı?"

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Mikhail Ulyanov, nihai bir sonuç alınana kadar görüşmelerin süreceğini, tarafların görüşmede olumlu sonuç elde etmek için kararlı olduğunu vurguladı.

Ulyanov, bütün tarafların yoğun şekilde çalışmaya hazır olduğunu belirterek, "İran ve ABD arasında, çok büyük olmamakla birlikte, farklılıklar halen bulunuyor. Bunlar (anlaşmanın) yapısına yönelik konular." dedi.

1 ay önce müzakerelerin 24 Mayıs'ta tamamlanacağı görüşünde olduğunu aktaran Ulyanov, genel olarak bütün tarafların olumlu bir yaklaşım içinde bulunduğunu ve farklılıklara rağmen gidişatın iyi ilerlediğini ifade etti.

Taslak olarak hazırlanan anlaşma metnine son halinin verilmesi için birkaç haftaya daha ihtiyaç duyulduğunu ancak bunun ikincil derecede önem arz ettiğini vurgulayan Ulyanov, "Henüz çözülemeyen asıl konu, (nihai) anlaşmanın nasıl uygulanacağı, kimin hangi adımları ne zaman atacağı? Asıl çözüme kavuşturulamayan konu bu." değerlendirmesinde bulundu.

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