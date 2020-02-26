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Viyana'da İran ile ilgili kritik toplantı: AB, Çin ve Rusya nükleer anlaşmayı kurtarmaya çalışıyor
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri'nin tek taraflı çekilmesine rağmen İran ile imzalanan nükleer anlaşmayı hayata geçirmeye kararlı olan Avrupalı, Rus ve Çin yetkililer bugün konuyu görüşmek için Avusturya'nın başkenti Viyana'da uzun bir aradan sonra ilk defa tekrar bir araya gelecek.
Amerika Birleşik Devletleri'nin tek taraflı çekilmesine rağmen İran ile imzalanan nükleer anlaşmayı hayata geçirme arayışındaki Avrupalı, Rus ve Çin yetkililer konuyu görüşmek üzere için Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya geliyor.
Uzun bir aradan sonra ilk defa düzenlenen toplantıya diğer imzacı ülkeler, Almanya, Fransa ve İngiltere temsilcileri de katılacak. Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'i temsilen toplantıya dosyayı yakından takip eden Helga Maria Schmid başkanlık edecek.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:01
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