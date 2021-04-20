Viyana'da İran nükleer anlaşması görüşmeleri haftaya devam edecek - Son Dakika

Viyana'da İran nükleer anlaşması görüşmeleri haftaya devam edecek

20.04.2021 18:55
Viyana'da İran nükleer anlaşması görüşmeleri haftaya devam edecek, System.String[]

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmeler haftaya devam edecek.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmeler haftaya devam edecek.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi adına AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora'nın başkanlığında bir araya gelen Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) Ortak Komisyonu'na, Rusya, Çin, Almanya, İngiltere, Fransa ve İran'dan üst düzey temsilciler katıldı.

Toplantının ardından AB'den yapılan açıklamada, KOEP Ortak Komisyonu'nda, iki uzman grubun yürüttüğü çalışmalarda kaydedilen ilerlemelerin ele alındığı belirtildi.

Süreci düzenleyecek 3. uzman grubu

Açıklamada, halihazırda bulunan iki uzman gruba ek olarak bir üçüncü grubun oluşturulması yönünde karar alındığına işaret edilerek, "Ortak Komisyon, ilgili adımların olası sırasını incelemeye başlamak için üçüncü bir uzman grubu oluşturmaya karar verdi." ifadesine yer verildi.

Tarafların diplomatik çabaları sürdürme kararlılığını yinelediği belirtilen açıklamada, Ortak Komisyon'un haftaya yeniden bir araya geleceği kaydedildi.

Anlaşmaya dönüşün yol haritası belirleniyor

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Wang Qun, toplantı çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, AB öncülüğünde hem KOEP Ortak Komisyonu tarafından oluşturulan iki uzman grubun çalışmaları hem de ABD ile yapılan görüşmelerin verimli geçtiğini söyledi.

Qun, bu çalışmalar doğrultusunda hem ABD hem de İran'ın KOEP'e tam olarak dönüşünün nasıl sağlanacağına ilişkin son formülün şekilleneceğini, böylelikle ana unsurların ifade edileceği temel şablonun ortaya çıkmış olacağını dile getirdi.

İran ve üçüncü ülkelere yönelik ABD'nin uyguladığı yaptırımların kaldırılmasının yürütülen müzakerelerin başarıya ulaşmasındaki en önemli unsur olduğunu kaydeden Qun, gelecek hafta görüşmelerin süreceğini dile getirdi.

Rusya'nın BM Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mikhail Ulyanov da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanmasını sağlamak için tarafların atması gereken adımları düzenleyecek bir üçüncü grubun oluşturulmasına karar verildiği bilgisini paylaştı.

Ulyanov, temsilcilerin istişare etmek üzere ülkelerine gittiğini, görüşmenin gelecek hafta başında devam edeceğini aktardı.

Avrupa Birliği, Nükleer, Viyana, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Viyana'da İran nükleer anlaşması görüşmeleri haftaya devam edecek - Son Dakika


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