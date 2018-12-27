Viyana'da Kiliseye Saldırı: 15 Yaralı
54 dakika önce
Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir kiliseye, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenledi.
Avusturya
'nın başkenti Viyana
'da bir kiliseye, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenledi. 15 kişinin yaralandığı ve kilisedekilerin gasp edildiği açıklandı.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir Rus kilisesine saldırı düzenlendi. Kimliği belirsiz 2 kişi şehrin 21'inci bölgesinde bir kiliseye silahla saldırarak 15 kişiyi yaraladı. Olay yerine, "EKO Cobra" Terörle Mücadele Özel Hareket Timi ile "WEGA" Terörle Mücadele Grubu gelerek kilisenin etrafında güvenlik kordonu oluşturdu.
Din adamları bağlı halde bulundu
Polisten yapılan açıklamada, saldırı sonrası olay yerinden kaçan saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. 5 din adamının darp edilerek bağlanmış halde bulunduğunu söyleyen polis, 15 kişinin yaralandığını doğruladı. Kilisede bulunan insanların kıymetli eşyalarının da gasp edildiğini bildiren polis, olayın bir terör saldırısı olabileceğinden şüphelendiği açıkladı.
"Soygun olabilir" Rusya
'nın Viyana Büyükelçiliği olayla ilgili yaptığı açıklamada, saldırının soygun amacıyla gerçekleştirilmiş olabileceği yorumunda bulundu. Saldırıyla ilgili polis, saldırganların yakalanması için geniş çaplı bir çalışmanın sürdürüldüğünü duyurdu. - VİYANA
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:00 Kaynak: İHA
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