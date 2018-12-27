Son Dakika Haberleri: Viyana'da Kiliseye Saldırı: 15 Yaralı

Viyana'da Kiliseye Saldırı: 15 Yaralı

54 dakika önce

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir kiliseye, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenledi.

Viyana'da Kiliseye Saldırı: 15 Yaralı, System.String[]
Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir kiliseye, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenledi. 15 kişinin yaralandığı ve kilisedekilerin gasp edildiği açıklandı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir Rus kilisesine saldırı düzenlendi. Kimliği belirsiz 2 kişi şehrin 21'inci bölgesinde bir kiliseye silahla saldırarak 15 kişiyi yaraladı. Olay yerine, "EKO Cobra" Terörle Mücadele Özel Hareket Timi ile "WEGA" Terörle Mücadele Grubu gelerek kilisenin etrafında güvenlik kordonu oluşturdu.

Din adamları bağlı halde bulundu

Polisten yapılan açıklamada, saldırı sonrası olay yerinden kaçan saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi. 5 din adamının darp edilerek bağlanmış halde bulunduğunu söyleyen polis, 15 kişinin yaralandığını doğruladı. Kilisede bulunan insanların kıymetli eşyalarının da gasp edildiğini bildiren polis, olayın bir terör saldırısı olabileceğinden şüphelendiği açıkladı.

"Soygun olabilir"

Rusya'nın Viyana Büyükelçiliği olayla ilgili yaptığı açıklamada, saldırının soygun amacıyla gerçekleştirilmiş olabileceği yorumunda bulundu. Saldırıyla ilgili polis, saldırganların yakalanması için geniş çaplı bir çalışmanın sürdürüldüğünü duyurdu. - VİYANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:00 Kaynak: İHA

Avusturya, Viyana, 3. Sayfa
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