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Viyana'da patlama: 10 yaralı

52 dakika önce

Avusturya'nın başkenti Viyana'da gaz sıkışması sonucu meydana geldiği düşünülen bir patlamada 10 kişi yaralandı.

Viyana'da patlama: 10 yaralı, System.String[]
Avusturya'nın başkenti Viyana'da gaz sıkışması sonucu meydana geldiği düşünülen bir patlamada 10 kişi yaralandı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da meydana gelen bir patlama sonucu ilk bilgilere göre 4'ü ağır olmak üzere 10 kişi yaralandı. Patlama sonucu 2 bina ciddi hasar görürken yerel polis olayla ilgili sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada patlamanın gaz sıkışmasından meydana geldiği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

Basına açıklamada bulunan bir itfaiye eri ise İtfaiyenin büyük ölçekli bir operasyon başlattığını belirterek, "Patlamanın nedeni hala belirsiz, gaz sıkışması yüzünden bir patlamadan şüpheleniliyor" ifadelerini kullandı.

Başkentin dördüncü bölgesinde yaşanan patlama sonrasında binanın önünde bir çukur olduğu bildirildi. Ayrıca deprem etkisi yaratan patlamanın birkaç yüz metre mesafeden hissedildiği açıklandı. - VİYANA
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:17 Kaynak: İHA
Avusturya, Viyana, 3. Sayfa
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