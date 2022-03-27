Avusturya'da Türk ebeveyn ve çocuklara yönelik atölye çalışması - Son Dakika
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Avusturya'da Türk ebeveyn ve çocuklara yönelik atölye çalışması

27.03.2022 17:20

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Yunus Emre Enstitüsünün (YEE), Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlediği "Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı" ailelere yönelik atölye çalışmalarıyla tamamlandı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Yunus Emre Enstitüsünün (YEE), Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlediği "Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı" ailelere yönelik atölye çalışmalarıyla tamamlandı.

YEE Viyana binasında düzenlenen çalıştayın ikinci gününde, Türk ebeveyn ve çocuklara yönelik atölye çalışması gerçekleştirildi.

YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, çocuklara yönelik 3 atölye çalışmasına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ateş, eğitim faaliyetlerinin uygulamalı olmasının önemine işaret ederek, çalıştayın ikinci gününde Türk geleneksel masallarını uygulamalı bir şekilde işlediklerini aktardı.

Türk geleneksel masallarının medyaya içerik üretimi açısından önemli bir unsur olduğunu kaydeden Ateş, çocukların oyunlara dahil olarak burada aktarılan hususları daha iyi benimsediklerini söyledi.

Ateş, atölyenin ikinci kısmında medya okuryazarlığının interaktif bir şekilde çocuklara öğretilmesinin ele alındığını, çocukların pedagoglar eşliğinde medya kullanırken nelere dikkat etmeleri gerektiğini öğrenme fırsatı bulduklarını dile getirdi.

Üçüncü çalışmanın ise ebeveynlere yönelik olduğunu ifade eden Ateş, anne babaların çocuklarının medya alışkanlıklarını takip ederken hangi psikolojik unsurlara dikkat etmeleri gerektiğini işleyen bir atölye yapıldığını kaydetti.

Üç yönlü bir çalışma yapıldı

Ateş, hem geleneksel unsurlar hem çocukların medyadaki içerikleri nasıl takip edeceği hem de bu duruma ailelerin nasıl eşlik edeceğini ele alan 3 boyutlu bir atölyenin gerçekleştirildiğini ifade etti.

İçinde bulunulan çağın dijital çağ olduğunu ve bundan çıkışın olmadığını kaydeden Ateş, "O halde biz bu dijital çağı aileler olarak, kendi kültürümüzü benimseyerek nasıl daha pozitif bir şekilde şekillendirebiliriz. Uygulamalı örnek bir çalışma oldu. Ailelerin de çok hoşuna gitti. Onun için de çok mutluyuz." dedi.

Türk kültürüne uygun ve evrensel içerikler

Ateş, ?????kültürel farktan ötürü medya içeriklerinin farklılaşabildiğini belirterek, "Kendi kültürümüze uygun ama aynı zamanda evrensel içerikler nasıl üretilir, uygulayarak ailelerle birlikte bunları geliştirdik." diye konuştu.

Çocukların çok memnun kaldıklarını ifade eden Ateş, bu güzel çalışmaların Avrupa'nın farklı yerlerine de taşınması gerektiğini sözlerine ekledi.

Avusturya'da Türk ebeveyn ve çocuklara yönelik atölye çalışması
Avusturya'da Türk ebeveyn ve çocuklara yönelik atölye çalışması
Avusturya'da Türk ebeveyn ve çocuklara yönelik atölye çalışması
Avusturya'da Türk ebeveyn ve çocuklara yönelik atölye çalışması
Avusturya'da Türk ebeveyn ve çocuklara yönelik atölye çalışması
Avusturya'da Türk ebeveyn ve çocuklara yönelik atölye çalışması
Avusturya'da Türk ebeveyn ve çocuklara yönelik atölye çalışması
Avusturya'da Türk ebeveyn ve çocuklara yönelik atölye çalışması

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Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avusturya'da Türk ebeveyn ve çocuklara yönelik atölye çalışması - Son Dakika


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