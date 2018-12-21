Son Dakika Haberleri: Viyana'da Silah Sesleri

Viyana'da Silah Sesleri

4 saat önce

Viyana'da bulunan bir restoranda çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı.

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Viyana'da bulunan bir restoranda çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan Figlmueller adlı bir restoranda silahlı çatışma çıktı. Olayda 2 kişi yaralanırken, çatışmanın neden çıktığı henüz netlik kazanmadı. - VİYANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:30 Kaynak: İHA

Avusturya, Viyana, 3. Sayfa
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