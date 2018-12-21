Viyana'da Silah Sesleri
4 saat önce
Viyana'da bulunan bir restoranda çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı.
Viyana
'da bulunan bir restoranda çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaralandı. Avusturya
'nın başkenti Viyana'da bulunan Figlmueller adlı bir restoranda silahlı çatışma çıktı. Olayda 2 kişi yaralanırken, çatışmanın neden çıktığı henüz netlik kazanmadı. - VİYANA
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:30 Kaynak: İHA
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