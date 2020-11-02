Son dakika haberi! Viyana'da sinagog yakınlarında saldırı: 1 ölü - Son Dakika

Son dakika haberi! Viyana'da sinagog yakınlarında saldırı: 1 ölü
02.11.2020 23:20
Gelen son dakika haberine göre Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir sinagog yakınlarında düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir sinagog yakınlarında düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir sinagog yakınlarında silahlı saldırı gerçekleşti. Avusturya İçişleri Bakanlığı, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sinagog yakınlarında çok sayıda silah sesi duyulurken, saldırganın olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
(İHA)
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