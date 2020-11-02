Son dakika haberi! Viyana'da sinagog yakınlarında saldırı: 1 ölü - Son Dakika

Son dakika haberi! Viyana'da sinagog yakınlarında saldırı: 1 ölü

02.11.2020 23:20

Gelen son dakika haberine göre Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir sinagog yakınlarında düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir sinagog yakınlarında düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir sinagog yakınlarında silahlı saldırı gerçekleşti. Avusturya İçişleri Bakanlığı, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Sinagog yakınlarında çok sayıda silah sesi duyulurken, saldırganın olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Son dakika haberi! Viyana'da sinagog yakınlarında saldırı: 1 ölü
Son dakika haberi! Viyana'da sinagog yakınlarında saldırı: 1 ölü
Son dakika haberi! Viyana'da sinagog yakınlarında saldırı: 1 ölü
Son dakika haberi! Viyana'da sinagog yakınlarında saldırı: 1 ölü

Saldırı, Sinagog, Viyana, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Viyana'da sinagog yakınlarında saldırı: 1 ölü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Koca'dan İstanbul için peş peşe kritik uyarılar: Çok dikkatli olmamız gerekiyor İzmir Urla açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Antalyaspor Başkanı Öztürk: Abdullah Avcı ile görüşüyoruz Yeşilçam'ın "garson"u Orhan Çoban koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı İzmir'deki depremin şiddeti işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir Brezilya'da yaşayan ve kan ile beslenen vampir yarasa Mersin'de görüldü
Kırmızı kart gören Sinan Gümüş'ü sakinleştirmek için F.Bahçeli yönetici sahaya girdi Kırmızı kart gören Sinan Gümüş'ü sakinleştirmek için F.Bahçeli yönetici sahaya girdi         
23:04
Viyana'da sinagog yakınlarında silahlı saldırı! 7 kişi yaşamını yitirdi Viyana'da sinagog yakınlarında silahlı saldırı! 7 kişi yaşamını yitirdi         
22:53
Kerimcan Durmaz hem depremin acısını hem de koronavirüsü unutup parti yapınca tepki çekti Kerimcan Durmaz hem depremin acısını hem de koronavirüsü unutup parti yapınca tepki çekti         
22:33
Son Dakika: Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti Son Dakika: Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti         
21:56
Hangi kent ne kadar tehlikede? İşte il il Türkiye'nin deprem haritası Hangi kent ne kadar tehlikede? İşte il il Türkiye'nin deprem haritası         
20:43
Son Dakika: İzmir'deki depremde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 92'ye yükseldi Son Dakika: İzmir'deki depremde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 92'ye yükseldi         
20:03
Son Dakika: Türkiye'de 2 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 76 kişi vefat etti, 2302 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 2 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 76 kişi vefat etti, 2302 yeni vaka tespit edildi         
18:58
Galatasaray'da Arda Turan ilk 11'e geri dönüyor Galatasaray'da Arda Turan ilk 11'e geri dönüyor         
18:12
Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu Rusya'da 29 kız çocuğunun cansız bedenini mezardan çıkartıp, mumyalamıştı! Çocukların ailesine söyledikleri kan dondurdu         
15:18
Korona tedavisi gören Bakan Soylu'nun öksürük dışında hiçbir sıkıntısı yok Korona tedavisi gören Bakan Soylu'nun öksürük dışında hiçbir sıkıntısı yok         
15:12
İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı İzmir'de yıkılan binalara ilişkin tespitleri paylaşan Tunç Soyer, kolonların kesildiği iddiasını doğruladı         
14:50
Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı Genç oyuncu Nilay Deniz, 3 yıllık eşinden boşanma kararı aldı         
14:40
Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı Polisi alarma geçiren plaka! Gerçek ortaya çıkınca duruma sürücü bile şaşırdı         
13:36
'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı 'Dünyanın en saçma binası' yıkılıyor! Kahramanmaraş'taki yapıdan kaçış başladı         
12:11
Aslan Gülman, Cadılar Bayramı için parti verdi! Baskın yapan polis, 270 kişiye ceza kesti Aslan Gülman, Cadılar Bayramı için parti verdi! Baskın yapan polis, 270 kişiye ceza kesti         
11:43
Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı         
10:17
Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı         
08:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 23:35:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Viyana'da sinagog yakınlarında saldırı: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei