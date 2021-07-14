Viyana'da tadilatı tamamlanan Yunus Emre Çeşmesi yeniden hizmete açıldı - Son Dakika

Avusturya'nın başkenti Viyana'nın 18. bölgesinde yer alan Türkenschanzpark'taki Yunus Emre Çeşmesi, tadilat çalışmasının ardından törenle yeniden hizmete açıldı.

Törene, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Viyana 18. Bölge Belediye Başkanı Silvia Nossek, Türkiye'nin Viyana Başkonsolosu Asip Kaya ve davetliler katıldı.

Büyükelçi Ceyhun, 1991'de Türkiye tarafından yapılan Yunus Emre Çeşmesi'nin iki ülke arasındaki dostluğun önemli sembollerinden olduğunu söyledi.

Bu sembolün gelecek nesillere taşınması ve korunmasının önemine işaret eden Ceyhun, tadilata katkı sağlayan Viyana Belediyesi, Vakıfbank ve Ramsey Holding'e teşekkür etti.

Ceyhun, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 15. yüzyılda başladığını, o günden bugüne inişli çıkışlı bir seyir izlediğini, özellikle 1791'de imzalanan barış anlaşmasıyla sürecin farklı bir yöne evrildiğini anlattı.

1. Dünya Savaşı'nda Avusturya ve Osmanlı İmparatorluğu'nun müttefik olduklarını hatırlatan Ceyhun, 1964'te imzalanan İşgücü Anlaşması ile bu ülkeye yerleşen çok sayıda Türk vatandaşının Avusturya'nın kalkınmasına ciddi katkı sağladığını kaydetti.

Yunus Emre Çeşmesi, dostluk ve iş birliğinin sembolü

Ceyhun, burada yaşayan Türk toplumunun iki ülke arasındaki iş birliği ve dostluk açısından önemli bir köprü görevi üstlendiğine işaret ederek, "Şu an önünde durduğumuz bu çeşme de tam olarak bu dostluk ve iş birliğini sembolize ediyor." dedi.

Yunus Emre'nin, barış ve hümanizmi eserlerinde vurgulayan önemli bir Türk şairi olduğuna dikkati çeken Ceyhun, "İkinci Viyana Kuşatması'nın yaşandığı Türkenschanzpark'ta bu şairin adı verilerek inşa edilen bu çeşme, bizlere hem çok geride kalmış bir zamanı hem de bu süreçteki ilerlemeyi hatırlatmalı. Yani iki ülke arasındaki ilişkilerde hedeflenen savaştan barışa, düşmanlıktan dostluğa dönüşen ilerlemeyi." değerlendirmesinde bulundu.

Viyana 18. Bölge Belediye Başkanı Silvia Nossek, Yunus Emre Çeşmesi'nin iki ülke arasındaki dostluğu sembolize ettiğini, bu tür önemli sembollerin zaman zaman tadilattan geçmesi gerektiğini vurguladı.

Çeşmenin kubbesinde yer alan Alem'in zarar gördüğünü ancak yenisinin nasıl yapılacağı hususunda yardıma ihtiyaç duyduklarını aktaran Nossek, bu konuda Vakıfbank ve Ramsey'in kendilerine yardımcı olduğunu, böylelikle tadilat sürecinin başarıyla tamamlandığını kaydetti.