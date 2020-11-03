Viyana'da terör saldırısı: 2 kişi öldü 7'si ağır 15 yaralı - Son Dakika

Viyana'da terör saldırısı: 2 kişi öldü 7'si ağır 15 yaralı

03.11.2020 04:24

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Schwedenplatz bölgesinde bulunan bir sinagog yakınlarında silahlı terör saldırısı düzenlendi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Schwedenplatz bölgesinde bulunan bir sinagog yakınlarında silahlı terör saldırısı düzenlendi.

Avusturya içişler Bakanlığından yapılan açıklamada, bir teröris öldürülürken çatışma esnasında bir vatandaşta hayatını kaybettiğini bildirdiler. Viyana sağlık kurumundan yapılan açıklamada da, olay yerinde halktan 7'si ağır olmak özre 15 yaralının hastanelerde tedavi altına alındıklarını bildirdiler.

Bir çok haber kaynakları ve sosyal medya üzerinden 7 ölünün olduğu söylentileri dolanıyorda.

Kurz: "İğrenç bir terör saldırısı"

Avusturya Başbakan Sebastian Kurz (ÖVP), Pazartesi akşamı Viyana şehir merkezinde meydana gelen olayları "iğrenç bir terör saldırısı" olarak kınıyorum. Terörizmden asla korkmayacağız ve bu saldırılarla her türlü yolla mücadele edeceğiz." Dedi.

Başbakan Kurz, Viyana'daki saldırıda: "Bütün ülkenin düşünceleri kurbanların yanında"dedi.

Kurz konuşmasında, "Polisimiz bu iğrenç terör saldırısının faillerine karşı kararlı bir şekilde harekete geçecek. Polis memurlarımızın bir faili ortadan kaldırabilmiş olmalarına sevindiğini" söyledi.

-Viyana Büyükelçisi Ceyhun'dan uyarı

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, ülkedeki Türk vatandaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ceyhun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Viyana'daki vatandaşlarımız, lütfen can güvenliğiniz için evinizde kalınız! ya da şimdilik bulunduğunuz yeri terk etmeyiniz! Yola çıkmadan polisin açıklamalarını takip ediniz" dedi. - VİYANA

Viyana'da terör saldırısı: 2 kişi öldü 7'si ağır 15 yaralı
Viyana'da terör saldırısı: 2 kişi öldü 7'si ağır 15 yaralı
Viyana'da terör saldırısı: 2 kişi öldü 7'si ağır 15 yaralı
Viyana'da terör saldırısı: 2 kişi öldü 7'si ağır 15 yaralı

Avusturya, Viyana, Terör, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Viyana'da terör saldırısı: 2 kişi öldü 7'si ağır 15 yaralı - Son Dakika


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