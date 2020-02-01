Viyana'da toplu taşıma, bisiklet ya da yürümeyi tercih edenlere ücretsiz konser ve müze bileti

Avusturya'nın başkenti Viyana'da araç kullanma yerine toplu taşıma, bisiklet ya da yürümeyi tercih eden kişilere ücretsiz konser ve müze bileti verileceği açıklandı.



Dünyanın en yaşanılabilir şehirleri sıralamasında son yıllarda zirveyi kaptırmayan Viyana'da, şehir konseyi üyelerinin aldığı kararla karbondioksit salınımını en aza çekmek ve toplu taşıma kullanımını teşvik etmek amacıyla ilginç bir uygulama başlatıldı.