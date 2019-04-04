Viyana'da Türkiye Oturumu: Yatırıma En Uygun Ülke

'YEREL seçimlerden sonra Avusturyalı yatırımcı için Türkiye
'de yatırım koşulları' konulu açık oturum Kontrollbank 'Süvari Salonu'nda yapıldı. Avusturya Merkez Bankası
adına Dr. Maria Hake, Kontrollbank adına Ferdinand Schipfer, Viyana Ekonomi
Odası adına Avusturya'nın İstanbul
Ekonomi Ateşesi Georg Karabaczek ve Türkiye'deki en önemli Avusturyalı yatırımcılardan Prinzhorn Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cord Prinzhorn'un konuşmacı olarak katıldıkları paneli, Konstantin Bekos yönetti.
YATIRIMA DEVAM EDECEĞİZ
Panel sonunda tüm katılımcıların birleştiği nokta Türkiye'nin bölgenin en çalışkan ve yatırıma en uygun ülkesi olduğuydu. Schipfer, Türkiye yatırımlarını desteklediklerini belirtirken, Dr. Hake Türkiye'nin en zor süreçleri atlatmaktaki çabalarını dikkatle izlediklerini söyledi.
Prinzhorn ise Türklerin çalışkanlığını, kadınların iş hayatındaki rolünü ve zor anlarda ele ele vermelerinin özellikle orta Avrupa
için ders niteliğinde olduğunu ve yatırımlara devam edeceklerinin altını çizdi. Okan Ersoy'un açtığı geceye Büyükelçi Ümit Yardım
, Vakıfbank
International AG Genel Müdürü Ahmet Vural
Bıyık, Dr. Çınar
Sözer, Serdar Renda, Ekonomi Müşaviri Ayşe Şule Özdoğan da katıldı.