Son Dakika Haberleri: Viyana'da Türkiye Oturumu: Yatırıma En Uygun Ülke

Viyana'da Türkiye Oturumu: Yatırıma En Uygun Ülke

1 saat önce

'YEREL seçimlerden sonra Avusturyalı yatırımcı için Türkiye'de yatırım koşulları' konulu açık oturum Kontrollbank 'Süvari Salonu'nda yapıldı.

Viyana'da Türkiye Oturumu: Yatırıma En Uygun Ülke, System.String[]
'YEREL seçimlerden sonra Avusturyalı yatırımcı için Türkiye'de yatırım koşulları' konulu açık oturum Kontrollbank 'Süvari Salonu'nda yapıldı. Avusturya Merkez Bankası adına Dr. Maria Hake, Kontrollbank adına Ferdinand Schipfer, Viyana Ekonomi Odası adına Avusturya'nın İstanbul Ekonomi Ateşesi Georg Karabaczek ve Türkiye'deki en önemli Avusturyalı yatırımcılardan Prinzhorn Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cord Prinzhorn'un konuşmacı olarak katıldıkları paneli, Konstantin Bekos yönetti.

YATIRIMA DEVAM EDECEĞİZ

Panel sonunda tüm katılımcıların birleştiği nokta Türkiye'nin bölgenin en çalışkan ve yatırıma en uygun ülkesi olduğuydu. Schipfer, Türkiye yatırımlarını desteklediklerini belirtirken, Dr. Hake Türkiye'nin en zor süreçleri atlatmaktaki çabalarını dikkatle izlediklerini söyledi.

Prinzhorn ise Türklerin çalışkanlığını, kadınların iş hayatındaki rolünü ve zor anlarda ele ele vermelerinin özellikle orta Avrupa için ders niteliğinde olduğunu ve yatırımlara devam edeceklerinin altını çizdi. Okan Ersoy'un açtığı geceye Büyükelçi Ümit Yardım, Vakıfbank International AG Genel Müdürü Ahmet Vural Bıyık, Dr. Çınar Sözer, Serdar Renda, Ekonomi Müşaviri Ayşe Şule Özdoğan da katıldı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:59 

Viyana, Türkiye, Güncel
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