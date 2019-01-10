Son Dakika Haberleri: Viyana'da Ünlü Yılbaşı Konserini Alman Maestro Christian Thielemann Yönetti

Viyana'da Ünlü Yılbaşı Konserini Alman Maestro Christian Thielemann Yönetti

1 saat önce

Wiener Musikverein Konser Salonu'nda düzenlenen yeni yıl konseri 90 ülkede televizyonlardan canlı yayınlanıyor ve 50 milyon kişi tarafından izleniyor.

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Wiener Musikverein Konser Salonu'nda düzenlenen yeni yıl konseri 90 ülkede televizyonlardan canlı yayınlanıyor ve 50 milyon kişi tarafından izleniyor
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:13 

Dünya
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