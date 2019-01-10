Viyana'da Ünlü Yılbaşı Konserini Alman Maestro Christian Thielemann Yönetti

Wiener Musikverein Konser Salonu'nda düzenlenen yeni yıl konseri 90 ülkede televizyonlardan canlı yayınlanıyor ve 50 milyon kişi tarafından izleniyor.

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Wiener Musikverein Konser Salonu'nda düzenlenen yeni yıl konseri 90 ülkede televizyonlardan canlı yayınlanıyor ve 50 milyon kişi tarafından izleniyor

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