Viyana'da Ünlü Yılbaşı Konserini Alman Maestro Christian Thielemann Yönetti
1 saat önce
Wiener Musikverein Konser Salonu'nda düzenlenen yeni yıl konseri 90 ülkede televizyonlardan canlı yayınlanıyor ve 50 milyon kişi tarafından izleniyor.
Wiener Musikverein Konser Salonu'nda düzenlenen yeni yıl konseri 90 ülkede televizyonlardan canlı yayınlanıyor ve 50 milyon kişi tarafından izleniyor
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:13
Demet Şener, Yeni Yıl Dileğini Açıkladı!
Duvara Asılı Sabit Telefonun İçinden Onlarca Hamam Böceği Çıktı
40 Yıldır Mağarada Yaşayan Adamın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İlgili Sözleri Güldürdü: Başbakan Kim Oldu?
Yunanistan Başbakanı Çipras, Türkiye'nin AB Üyeliğine Destek Verdi