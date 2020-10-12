Viyana'da yerel seçimlerde aşırı sağcılar hezimete uğradı - Son Dakika

Avusturya'nın başkenti Viyana'da belediye başkanı ve eyalet meclisi seçimlerine iki partiyle giren aşırı sağcılar, önceki seçime oranla yüzde 20'ye yakın oy kaybederek tarihi bir yenilgi yaşadı.

Başkentin yeni belediye başkanı ve eyalet meclisini belirlemek üzere dün gerçekleştirilen seçime aşırı sağcılar, Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ve bu partiden ayrılan eski genel başkanlarının kurduğu "Liste Strache" adında iki partiyle girdi.

FPÖ resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 7,7'sini aldı. Aşırı sağcı partinin eski Genel Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache'nin 2019'da yaşanan "İbiza skandalı" sonrasında kurduğu Liste Strache adındaki yeni oluşumla girdiği seçimde yüzde 3,6 oranında oy alabildi.

Aşırı sağcılar son 30 yılın en kötü sonucunu aldı

Strache'nin İspanya'nın İbiza Adası'nda bazı devlet ihaleleri ve ülkenin en çok satan gazetesinin belirli bir oranda hissesinin Ruslara satılmasını içeren pazarlık görüşmelerinin yer aldığı görüntülerin basına yansımasının ardından oy kaybetmeye başlayan aşırı sağcılar, 2015'de tek parti olarak girdikleri Viyana seçimlerinde ulaştıkları yüzde 30,8'lik oyun 19,5'ni kaybederek, son 30 yılın en kötü sonucu elde etti.

Son 5 yıldır aşırı sağcı partinin nerdeyse bütün söylem ve sloganlarının Başbakan Sebastian Kurz ve ekibi tarafından merkez sağa taşınması, aşırı sağcıların eriyen seçmeni yeniden kazanmak için Türk ve Müslümanlara yönelik daha ırkçı ve nefret içerikli bir seçim kampanyası yürütmesine yol açtı.

Nefret söylemi oy getirmedi

Viyana'da 75 yıldır süren Sosyal Demokrat iktidarın Müslüman ve göçmenlere çok toleranslı davrandığını bu nedenle entegrasyon alanında istenilen düzeyde başarı sağlanamadığını ileri süren aşırı sağcılar, İslam dininin temel değerlerine seçim kampanyası adı altında hakaret ve aşağılamalarda bulundu. Ancak bu agresif tutum sandığa yansımadı.

Öte yandan aşırı sağcı Strache'nin yüzde 5'lik seçim barajının altında kalması, aşırı sağcı siyasetçinin siyasi kariyerinin sonuna geldiği yorumlarına neden oldu.

Viyana seçimlerinde yaşanan başarısızlık aşırı sağcı parti içinde yönetim kadrolarına yönelik tepkilere de yol açtı. Ülke basınında yer alan haberlerde, partinin özellikle Viyana teşkilatında, Strache sonrası genel başkanlığa getirilen eski Ulaştırma Bakanı Norbert Hofer'in görevi bırakması yönünde tartışmaların yaşandığı kaydediliyor.

Resmi sonuçları henüz açıklanmayan seçimlerde SPÖ yüzde 42, merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) yüzde 18,8, Yeşiller Partisi yüzde 14, Yeni Avusturya Partisi yüzde 7,8 ve son olarak aşırı sağcı FPÖ yüzde 7,7 oranında oy aldı.