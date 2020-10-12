Viyana'da yerel seçimlerde aşırı sağcılar hezimete uğradı - Son Dakika

Viyana'da yerel seçimlerde aşırı sağcılar hezimete uğradı

12.10.2020 16:05
Viyana'da yerel seçimlerde aşırı sağcılar hezimete uğradı, System.String[]

Avusturya'nın başkenti Viyana'da belediye başkanı ve eyalet meclisi seçimlerine iki partiyle giren aşırı sağcılar, önceki seçime oranla yüzde 20'ye yakın oy kaybederek tarihi bir yenilgi yaşadı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da belediye başkanı ve eyalet meclisi seçimlerine iki partiyle giren aşırı sağcılar, önceki seçime oranla yüzde 20'ye yakın oy kaybederek tarihi bir yenilgi yaşadı.

Başkentin yeni belediye başkanı ve eyalet meclisini belirlemek üzere dün gerçekleştirilen seçime aşırı sağcılar, Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) ve bu partiden ayrılan eski genel başkanlarının kurduğu "Liste Strache" adında iki partiyle girdi.

FPÖ resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 7,7'sini aldı. Aşırı sağcı partinin eski Genel Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache'nin 2019'da yaşanan "İbiza skandalı" sonrasında kurduğu Liste Strache adındaki yeni oluşumla girdiği seçimde yüzde 3,6 oranında oy alabildi.

Aşırı sağcılar son 30 yılın en kötü sonucunu aldı

Strache'nin İspanya'nın İbiza Adası'nda bazı devlet ihaleleri ve ülkenin en çok satan gazetesinin belirli bir oranda hissesinin Ruslara satılmasını içeren pazarlık görüşmelerinin yer aldığı görüntülerin basına yansımasının ardından oy kaybetmeye başlayan aşırı sağcılar, 2015'de tek parti olarak girdikleri Viyana seçimlerinde ulaştıkları yüzde 30,8'lik oyun 19,5'ni kaybederek, son 30 yılın en kötü sonucu elde etti.

Son 5 yıldır aşırı sağcı partinin nerdeyse bütün söylem ve sloganlarının Başbakan Sebastian Kurz ve ekibi tarafından merkez sağa taşınması, aşırı sağcıların eriyen seçmeni yeniden kazanmak için Türk ve Müslümanlara yönelik daha ırkçı ve nefret içerikli bir seçim kampanyası yürütmesine yol açtı.

Nefret söylemi oy getirmedi

Viyana'da 75 yıldır süren Sosyal Demokrat iktidarın Müslüman ve göçmenlere çok toleranslı davrandığını bu nedenle entegrasyon alanında istenilen düzeyde başarı sağlanamadığını ileri süren aşırı sağcılar, İslam dininin temel değerlerine seçim kampanyası adı altında hakaret ve aşağılamalarda bulundu. Ancak bu agresif tutum sandığa yansımadı.

Öte yandan aşırı sağcı Strache'nin yüzde 5'lik seçim barajının altında kalması, aşırı sağcı siyasetçinin siyasi kariyerinin sonuna geldiği yorumlarına neden oldu.

Viyana seçimlerinde yaşanan başarısızlık aşırı sağcı parti içinde yönetim kadrolarına yönelik tepkilere de yol açtı. Ülke basınında yer alan haberlerde, partinin özellikle Viyana teşkilatında, Strache sonrası genel başkanlığa getirilen eski Ulaştırma Bakanı Norbert Hofer'in görevi bırakması yönünde tartışmaların yaşandığı kaydediliyor.

Resmi sonuçları henüz açıklanmayan seçimlerde SPÖ yüzde 42, merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) yüzde 18,8, Yeşiller Partisi yüzde 14, Yeni Avusturya Partisi yüzde 7,8 ve son olarak aşırı sağcı FPÖ yüzde 7,7 oranında oy aldı.

Avusturya Özgürlük Partisi, Avusturya, Başbakan, Viyana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Viyana'da yerel seçimlerde aşırı sağcılar hezimete uğradı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

ASVEL'de oynayan Norris Cole, koronavirüs olmasına rağmen maça çıktı Çaldıkları altınları polis otosuna sakladılar Ermenistan ordusunun SİHA korkusu! Kaçmasınlar diye askerleri zincirlemişlerdi, şimdi de Sözde Karabağ lideri Harutyan sığınakta görüntülendi İŞKUR'da 57 bin açık iş ilanı bulunuyor! İşte en çok aranan meslekler Haldun Üstünel'den inanılmaz Keita itirafı: 3 saat imza atamadı, okuma yazma bilmiyormuş Otomobil üretimi yüzde 18 düştü, ikinci el araç fiyatları fırladı Juventus, Hakan Çalhanoğlu'nu bedavaya kadrosuna katmak için girişimlere başladı Eşine ilgi duyduğu adamı tabancayla vurup, öldürdü! Sokak ortasındaki cinayet kameralarda
İBB'nin kararı sonrası CHP'li Kadıköy ve AK Partili Üsküdar belediyeleri sosyal medyadan tartıştı İBB'nin kararı sonrası CHP'li Kadıköy ve AK Partili Üsküdar belediyeleri sosyal medyadan tartıştı         
16:06
Cani anne, 4 yaşındaki oğlunu asarak öldürdü Cani anne, 4 yaşındaki oğlunu asarak öldürdü         
15:44
İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti         
15:18
Hindistan'da evsiz kadının kan donduran ölümü: Önce boğulup sonra da kafasına tüple vurulmuş! Hindistan'da evsiz kadının kan donduran ölümü: Önce boğulup sonra da kafasına tüple vurulmuş!         
15:04
Evlerinin yakınındaki sulama kanalı, evlat edinmelerine engel oldu Evlerinin yakınındaki sulama kanalı, evlat edinmelerine engel oldu         
14:50
Adnan Oktar, Adnan Oktar, "Cinsel ilişkiye giremiyor" iddialarına cevap verdi: Yalan söylüyorlar, cinsel gücüm çok yerinde         
14:31
Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi         
14:00
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç "Ülke ekonomisi kötü" diyenlere sert çıkıştı: Nankörlük yapmayın         
13:35
"Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kuryeye hapis istemi         
13:30
Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın annesi: Suriyeli şahit dinlensin Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın annesi: Suriyeli şahit dinlensin         
12:47
Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti         
12:18
Para içinde yüzen Nusret Gökçe'nin çok çalışmaktan elleri nasır bağladı Para içinde yüzen Nusret Gökçe'nin çok çalışmaktan elleri nasır bağladı         
12:00
Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı         
11:37
5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor 5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor         
11:13
Geleneksel yalan yarışmasının ödülü de yalan çıktı Geleneksel yalan yarışmasının ödülü de yalan çıktı         
10:58
Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı         
10:41
Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor         
10:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 16:14:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Viyana'da yerel seçimlerde aşırı sağcılar hezimete uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei