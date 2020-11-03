Viyana'daki terör saldırısına Türkiye'den ilk tepkiler geldi - Son Dakika

Viyana'daki terör saldırısına Türkiye'den ilk tepkiler geldi

03.11.2020 02:33
Viyana'daki terör saldırısına Türkiye'den ilk tepkiler geldi, System.String[]

AVUSTURYA'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen terör saldırısına Türkiye'den ilk tepkiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.

AVUSTURYA'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen terör saldırısına Türkiye'den ilk tepkiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.

TBMM Başkanı Şentop, Twitterdan yaptığı açıklamada saldırının insanlık suçu olduğunu belirterek "Bu gece Viyana'da gerçekleşen terör eylemlerini şiddetle lanetliyorum. Faili, muhatabı, gerekçesi ve amacı ne olursa olsun sivilleri hedef alan her şiddet eylemi terördür ve insanlık suçudur. Teröre karşı küresel işbirliği, ihmal edilemeyecek bir mecburiyet haline gelmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da sosyal medya hesabından terör saldırısını kınayarak şu açıklamayı yaptı: "Viyana'da yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere taziyelerimizi sunuyor, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Terörün her türüne karşı Avusturya'nın yanındayız. Terör belasına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

İletişim Başkanlığı Başkanı Altun ise "Viyana'da gerçekleşen terör saldırılarını şiddetle kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye, terörizmin karşısında ve Avusturya halkının yanındadır. Acınızı paylaşıyoruz" açıklamasında bulundu.


Viyana'daki terör saldırısına Türkiye'den ilk tepkiler geldi
Viyana'daki terör saldırısına Türkiye'den ilk tepkiler geldi
Viyana'daki terör saldırısına Türkiye'den ilk tepkiler geldi

Avusturya, Türkiye, Viyana, Terör, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Viyana'daki terör saldırısına Türkiye'den ilk tepkiler geldi - Son Dakika


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