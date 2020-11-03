Son dakika haber | Viyana'daki terör saldırısında kahraman Türk gençler yaralı polisi kurtardı - Son Dakika

Son dakika haber | Viyana'daki terör saldırısında kahraman Türk gençler yaralı polisi kurtardı

03.11.2020 13:12

Edinilen son dakika gelişmesine göre Avusturya'nın başkenti Viyana'da meydana gelen terör saldırısında olay yerinde bulunan Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen kendilerini tehlikeye atarak yaralanan polis memurunu ambulansa taşıdı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da meydana gelen terör saldırısında olay yerinde bulunan Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen kendilerini tehlikeye atarak yaralanan polis memurunu ambulansa taşıdı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün akşam toplam 6 farklı noktada silahlı terör saldırısı düzenlendi. Sokağa çıkma yasağının başlaması öncesi kahve içmek için Schwedenplatz'a gelen Türk gençler çatışmanın ortasında kaldı. Çatışma sırasında olay yerinde bulunan Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen, canları pahasına saldırı devam ederken yaralıları kurtardı. Gültekin saldırganların ateş açması sonucu yaralanan yaşlı bir kadını yakındaki restorana götürdü. Ancak geri döndüğü sırada bacağından vurularak hafif yaralandı. Daha sonra farklı bir noktaya giden Türk gençler, bir polis memurunun ağır yaralandığını fark ederek memuru ambulansa taşıdı. Özen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Biz Türk asıllı Müslümanlar olarak terörün her türlüsünden nefret ediyoruz. Avusturya'nın yanındayız. Viyana ile birlikteyiz. Ne olursa olsun her zaman insanlara yardıma hazırız" ifadelerini kullandı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırılar sonucu biri kadın 3 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı kaydedildi. Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, halkı evde kalmaya çağırarak, bir saldırganın çatışma sırasında polis tarafından öldürüldüğünü diğer saldırganı arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Nehammer, vurulan saldırganın DEAŞ sempatizanı olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

(MÜCAHİT KARMIŞ/İHA)

Son dakika haber | Viyana'daki terör saldırısında kahraman Türk gençler yaralı polisi kurtardı
Son dakika haber | Viyana'daki terör saldırısında kahraman Türk gençler yaralı polisi kurtardı
Son dakika haber | Viyana'daki terör saldırısında kahraman Türk gençler yaralı polisi kurtardı
Son dakika haber | Viyana'daki terör saldırısında kahraman Türk gençler yaralı polisi kurtardı

Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya, Viyana, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Viyana'daki terör saldırısında kahraman Türk gençler yaralı polisi kurtardı - Son Dakika


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