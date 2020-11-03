Viyana'daki terör saldırısında yaralanan Türk genç, vurulan polisin hayatını kurtardı - Son Dakika

Viyana'daki terör saldırısında yaralanan Türk genç, vurulan polisin hayatını kurtardı

03.11.2020 14:09

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gerçekleşen terör saldırısında hafif yaralanan Recep Tayyip Gültekin, terörist tarafından vurulan polis memurunu arkadaşıyla birlikte ambulansa taşıyarak, memurun hayatını kurtardı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gerçekleşen terör saldırısında hafif yaralanan Recep Tayyip Gültekin, terörist tarafından vurulan polis memurunu arkadaşıyla birlikte ambulansa taşıyarak, memurun hayatını kurtardı.

AA muhabirine konuşan Gültekin, Yozgatlı olduğunu belirterek, olay günü arkadaşı Mikail Özen'le eski şehir olarak bilinen birinci bölgede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri öncesinde bir kafeteryada zaman geçirmeyi planladıklarını anlattı.

Gültekin, olayın yaşandığı yerde bir kadının yaralandığını gördüğünü ve kadına yardım ettiğini söyledi.

Yaralı kadını güvenli bir restorana bıraktıktan sonra teröristle karşı karşıya geldiğini belirten Gültekin, "Pompalı tüfeği üstüme doğrulttu. Teröristten kaçarken tüfekten çıkan saçmalardan biri bacağıma girmiş durumda." şeklinde konuştu.

Gültekin, hemen polis karakoluna giderek bilgi verdiklerini, daha sonra olay yeri yakınlarında saldırıdan ötürü şoka giren bir yaşlı kadına yardımcı olduklarını ifade etti.

Yaralı polisi arkadaşıyla ambulansa taşıdı

Bir polis memurunun vurulduğuna şahit olduğunu dile getiren Gültekin, "Diğer polisler bakıyordu, onlara bağırdım yardım edin diye, bir şey yapmadılar. Mikail'e dedim ki bunu biz yapacağız. Mikail'le beraber saklana saklana polise ulaştık. Ben sırtından, arkadaşım da ayaklarından tutarak polisi ambulansa taşıdık." diye konuştu.

Polisin karın boşluğu ve baldırı arasından yaralandığını ve ciddi oranda kan kaybettiğini anlatan Gültekin, sağlık görevlilerinin yaralı olduğu gerekçesiyle kendisini de hastaneye götürmek istediğini ancak çok sayıdaki yaralı ve ölü nedeniyle bu teklifi kabul etmediğini söyledi.

Daha sonra hastaneye gittiğini ve bacağına isabet eden saçmanın tehlikeli bir yerde olduğu için vücudundan alınmadığını dile getiren Gültekin, doktorların alınması durumunda ciddi sorunlar doğurabileceğini belirttiğini, bu nedenle saçmanın bacağının arka adalesinden çıkartılmadığını ifade etti.

Gültekin, kendisini yaralayan teröristle polisi vuran kişinin aynı kişi olduğunu, kendisine Arapça bazı sözler söylediğini de aktardı.

"Terör her yerde terördür"

Avusturya'da yaşayan ve geçimini burada sağladığını belirten Gültekin, şöyle devam etti:

"Orada vurulan benim polisim, yaralanan insanlar benim insanlarım, Avusturya devletine, yaralanan insanlara, bizzat yarılı polisin ailesine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Avusturya devletine başları sağ olsun diyorum. Yarın yine aynı şey olsa ben yine aynısını yapmaya hazırım. Burada Müslüman, Yahudi ya da Hıristiyan ayrımı yapılmasını istemiyorum. Bunun ne İslam'da ne Yahudilikte ne de Hristiyanlıkta yeri vardır. Terör her yerde terördür."

"Cumhurbaşkanımızın ismini verdik"

Gültekin'in babası Ahmet Gültekin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu sırada okuduğu şiir nedeniyle cezaevine konulduğunda oğlunun doğduğunu, "bu nedenle oğluna Cumhurbaşkanı'nın adını verdiğini" söyledi.

Baba Gültekin, 32 yıldır Avusturya'da yaşadığını ve bugüne kadar hiçbir sorunun yaşanmadığını ifade ederek, "Terörün dini, milleti yok." diye konuştu.

Diğer yandan İçişleri Bakanlığı, Avusturya'nın başkenti Viyana'da dün gerçekleşen terör saldırısında, 4 sivilin hayatını kaybettiğini, saldırganlardan birinin öldürüldüğünü açıkladı.

Viyana'daki terör saldırısında yaralanan Türk genç, vurulan polisin hayatını kurtardı
Viyana'daki terör saldırısında yaralanan Türk genç, vurulan polisin hayatını kurtardı
Viyana'daki terör saldırısında yaralanan Türk genç, vurulan polisin hayatını kurtardı
Viyana'daki terör saldırısında yaralanan Türk genç, vurulan polisin hayatını kurtardı

Avusturya, Viyana, Polis, Terör, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Viyana'daki terör saldırısında yaralanan Türk genç, vurulan polisin hayatını kurtardı - Son Dakika


Son Dakika

Azerbaycan ordusu, Hocalı katliamının başrolündeki Ermeni komutanı ağır yaraladı Aile katliamı! Eşini, baldızını ve kayınvalidesini öldürüp intihara kalkıştı Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu Firmalar kasım ayı listesini güncelledi! İşte marka marka en uygun sıfır araç fiyatları 99 depreminde ailesini kaybeden Ece Dizdar'ın Elif'le alakalı paylaşımı yürek yaktı Enkazdan çıkarılan minik Ayda köfte ayran istedi, tüm Türkiye seferber oldu Depremden önce denizde girdaplar gören balıkçı: Dünyanın sonu geldi sandım İzmir'de ücretsiz dağıtılan ikramları marketinde sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı
Kalecinin attığı golle beraberliği yakalayan Vinaros, orta sahadan yediği golle sahadan mağlup ayrıldı Kalecinin attığı golle beraberliği yakalayan Vinaros, orta sahadan yediği golle sahadan mağlup ayrıldı         
15:07
Ayda Gezgin'in enkaz altındaki görüntüleri! Moloz yığınının altında görevliyle oyun oynadı Ayda Gezgin'in enkaz altındaki görüntüleri! Moloz yığınının altında görevliyle oyun oynadı         
14:44
Schalke yöneticisi, Milan'ın Ozan Kabak için teklif yaptığını söyledi Schalke yöneticisi, Milan'ın Ozan Kabak için teklif yaptığını söyledi         
14:38
Yıkım bölgesinde panik anları: Bina sakinleri apartmana girdi, çatırdama sesiyle ortalık bir anda karıştı Yıkım bölgesinde panik anları: Bina sakinleri apartmana girdi, çatırdama sesiyle ortalık bir anda karıştı         
14:24
Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 107'ye yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 107'ye yükseldi         
14:12
Depremzedelere ait erzak ve battaniyeleri evlerine götüren kadınlar vatandaşın kamerasına yakalanınca çıldırdı Depremzedelere ait erzak ve battaniyeleri evlerine götüren kadınlar vatandaşın kamerasına yakalanınca çıldırdı         
13:50
Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif bebek, ailesiyle hastanede buluştu Enkazdan 65 saat sonra çıkarılan Elif bebek, ailesiyle hastanede buluştu         
12:57
ABD Başkanı Trump seçim meydanlarındaki dans görüntülerini paylaşıp oy istedi ABD Başkanı Trump seçim meydanlarındaki dans görüntülerini paylaşıp oy istedi         
12:44
Koronavirüse yakalanan oyuncu Cansu Melis Karakuş, başrolü kaybetti Koronavirüse yakalanan oyuncu Cansu Melis Karakuş, başrolü kaybetti         
12:16
Son Dakika! 91. saatte enkazdan sağ olarak çıkarılan Ayda bebeğin annesinin cansız bedenine ulaşıldı Son Dakika! 91. saatte enkazdan sağ olarak çıkarılan Ayda bebeğin annesinin cansız bedenine ulaşıldı         
12:06
Rusya'dan ABD seçimleri için ses getirecek iddia: Radikaller sokağa inecek Rusya'dan ABD seçimleri için ses getirecek iddia: Radikaller sokağa inecek         
11:57
Olası İstanbul deprem senaryosunda korkutan tablo: Kritik 5 ilçede on binlerce ev ağır hasar alacak Olası İstanbul deprem senaryosunda korkutan tablo: Kritik 5 ilçede on binlerce ev ağır hasar alacak         
11:34
Görüntü İzmir'den! Anne, depreme uykuda yakalanan çocuğunu böyle korudu Görüntü İzmir'den! Anne, depreme uykuda yakalanan çocuğunu böyle korudu         
10:42
Son dakika! Ayda'yı kurtaran kahraman o anları anlattı: Kovaları taşırken fark ettim Son dakika! Ayda'yı kurtaran kahraman o anları anlattı: Kovaları taşırken fark ettim         
10:23
Ağrı'nın Mollakara köyünde bulunan altın rezervi yüzlerce kişiye iş kapısı olacak Ağrı'nın Mollakara köyünde bulunan altın rezervi yüzlerce kişiye iş kapısı olacak         
09:43
ABD'de seçim öncesi kafaları karıştıran iddia: Joe Biden'ı önde gösteren anketler 4 yıl önceki gibi yanılıyor olabilir mi? ABD'de seçim öncesi kafaları karıştıran iddia: Joe Biden'ı önde gösteren anketler 4 yıl önceki gibi yanılıyor olabilir mi?         
08:42
Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir Koronavirüs araştırmasında korkunç detay! Daha bulaşıcı hale gelmiş olabilir         
18:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2020 15:18:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Viyana'daki terör saldırısında yaralanan Türk genç, vurulan polisin hayatını kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei