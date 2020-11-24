Viyana eyalet milletvekilleri için yemin töreni düzenlendi - Son Dakika

Viyana eyalet milletvekilleri için yemin töreni düzenlendi

24.11.2020 22:00
Viyana eyalet milletvekilleri için yemin töreni düzenlendi, System.String[]

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 11 Ekim'de yapılan Eyalet ve Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından Eyalet Milletvekilleri için yemin töreni düzenlendi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 11 Ekim'de yapılan Eyalet ve Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından Eyalet Milletvekilleri için yemin töreni düzenlendi. Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ) ile Yeni Avusturya Liberal Partisi'nin (NEOS) kurduğu koalisyon hükümetinde mevcut başkan Dr. Michael Ludwig yeniden Viyana Eyalet ve Belediye başkanlığına seçildi.

Viyana Eyalet Sarayı'nda gerçekleşen yemin töreninde aralarında Milletvekili Aslıhan Bozatemur'un da bulunduğu 100 kişilik yeni eyalet meclisi, yemin ederek göreve başladı. Yemin töreninde ayrıca 2 Kasım Pazartesi günü Viyana'da gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşunda bulunuldu. Viyana Eyalet Meclisinde Avusturya Sosyal Demokrat Partisi (SPÖ), Yeni Avusturya Liberal Partisi (NEOS), Yeşiller Partisi (GRÜNE), Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Avusturya Özgürlük Partisi'nden (FPÖ) 100 milletvekili yer alıyor. Eyalet milletvekilliği için SPÖ'nden aday olup 3571 tercihli oy alarak yeni meclise giren Aslıhan Bozatemur da yemin ederek görevine resmen başladı.

"KORONAVİRÜS KRİZİNE YOĞUNLAŞAN KONU BAŞLIKLARIMIZ VAR"Yemin töreni sonrası DHA Muhabirine açıklamalarda bulunan Viyana Eyalet ve Belediye Başkanı Dr. Michael Ludwig, 11 Ekim seçimlerinin sosyal demokratlar için sevinçle sonuçlandığını söyledi. Yemin törenine ilişkin konuşma yapan Ludwig şöyle konuştu: "Bugün şehir yönetiminin ve örneğin Aslıhan Bozatemur gibi Viyana Belediye Meclisi üyelerinin yemin töreni yapıldı. Kendisi daha önce benim de geldiğim Florisdorf'da ilçe yönetiminde faaliyet gösteriyordu. Yeniden seçilen Viyana Belediye Başkanı olarak çok sayıda yeni Belediye Meclisi Üyesi ile yeni gelecek programını görüşeceğim için çok mutluyum. Özellikle koronavirüs (Covid-19) krizinin etkileri üzerinde yoğunlaşan konu başlıklarımız var. Konularımızın arasında sağlık sektörünün güçlendirilmesi,  ekonomiye, iş piyasasına ve eğitim sistemine olan etkiler de var. Geleceğin iklim değişiminden dijitalleşmeye kadar büyük konuları da programımıza aldık. Dünyada en yaşanılabilir şehirlerden biriyiz ve bu itibarımızı korumak istiyoruz. Zor koşullar altında daha fazla yatırım yapmak istiyoruz ki, kökenleri veya oy verdikleri partiden veya dini inancından bağımsız olarak insanların birlikte yaşayabilsin. Bu birlikte yaşama imkanı da benim için çok önemlidir." İfadelerini kullandı.BOZATEMUR: ÇOK ÖNEMLİ BİR GÖREV VE SORUMLULUK

Milletvekili seçilen Aslıhan Bozatemur ise yaptığı açıklamada, "Kendi şahsım adına çok mutluyum. Beni destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Partime çok teşekkür ediyorum, beni tercih ettiği için. Tabi ki çok önemli bir görev, bir sorumluluk aldık. Bu sorumluluğu da en iyi şekilde, en olumlu şekilde, en beklenildiği şekilde yerine getirmek için en üstün çabamı harcayacağım" dedi.


Viyana eyalet milletvekilleri için yemin töreni düzenlendi
Viyana eyalet milletvekilleri için yemin töreni düzenlendi
Viyana eyalet milletvekilleri için yemin töreni düzenlendi
Viyana eyalet milletvekilleri için yemin töreni düzenlendi
Viyana eyalet milletvekilleri için yemin töreni düzenlendi

Belediye Başkanlığı, Avusturya, Viyana, Ekim, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Viyana eyalet milletvekilleri için yemin töreni düzenlendi - Son Dakika Dünya


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