Viyana Havalimanı'nda rüzgar nedeniyle savrulan araç THY uçağına çarptı - Son Dakika
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Viyana Havalimanı'nda rüzgar nedeniyle savrulan araç THY uçağına çarptı

27.03.2023 16:36
Viyana Havalimanı'nda rüzgar nedeniyle savrulan araç THY uçağına çarptı

Viyana Havalimanı'nda şiddetli rüzgar nedeniyle apronda savrulan bir araç, İstanbul seferine hazırlanan Türk Hava Yolları (THY) uçağına çarptı.

Viyana Havalimanı'nda şiddetli rüzgar nedeniyle apronda savrulan bir araç, İstanbul seferine hazırlanan Türk Hava Yolları (THY) uçağına çarptı.

Edinilen bilgiye göre, TC-JHN kuyruk tescilli Boeing 737-8F2 tipi yolcu uçağı, yerel saatle saat 11.40'da planlanan İstanbul seferi öncesi Viyana Havalimanı'nda son hazırlıklarını tamamladı. Bu sırada etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle apronda bulunan bir araç savrularak uçuşa hazırlanan THY uçağına çarptı. Yaşanan kazanın ardından yapılan kontrollerde uçakta küçük çaplı hasar meydana geldi. THY uçağı seferden çekilirken, yolcular THY tarafından tahsis edilen başka bir uçakla İstanbul'a gönderilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Türk Hava Yolları, İstanbul, Tragger, Viyana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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