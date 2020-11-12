Viyana saldırısını gerçekleştiren teröristin cenazesi kriz yarattı
12.11.2020 17:25
Avusturya'nın başkenti Viyana'da 4 kişinin ölümüne yol açan Makedonya uyruklu saldırgan Kujtim Fejzulai'nın öldürülmesinin ardından Liesing Viyana Müslüman Mezarlığı yetkilileri,teröristin cenazesini kabul etmediklerini ifade etti.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da 4 kişinin ölümüne yol açan Makedonya uyruklu saldırgan Kujtim Fejzulai'nın öldürülmesinin ardından Liesing Viyana Müslüman Mezarlığı yetkilileri,teröristin cenazesini kabul etmediklerini ifade etti.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da 3 Kasım tarihinde düzenlenen terör saldırısında 4 kişinin ölümüne neden olan ve polis tarafından etkisiz hale getirilen Makedonya uyruklu saldırgan Kujtim Fejzulai adlı teröristin cenazesi ülkede krize neden oldu.Liesing Viyana Müslüman Mezarlığı yöneticisi Ali İbrahim teröristin cenazesini kabul etmek istemediklerini ifade ederek,"O masum insanları öldüren ve bütün Müslümanlara zarar veren bir katil. Müslümanlar bir katilin yanında yatmak istemezler" dedi. Viyana Müslüman Mezarlığı'nın, saldırgana cenaze töreni yapılmayacağını ve cemaatin, cenazeyi reddetme kararının arkasında olduklarını açıklamasının ardından saldırganın Viyana'da yaşadığı yer olan Vorarlberg'deki mezarlık da cenazeyi reddetti. Saldırganın nerede ve ne zaman gömüleceği bilinmiyor.
NE OLMUŞTU?
Avusturya'nın başkenti Viyana'da 3 Kasım akşamı gerçekleşen terör saldırısında 4 kişi hayatını kaybetmiş, saldırıyı düzenleyen terörist de emniyet güçlerince etkisiz hale getirilmişti.
- Elmas
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