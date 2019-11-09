Viyana Senfoni Orkestrası'nda 'titreyen vibratör' nedeniyle bomba paniği yaşandı
6 saat önce
'Titreyen vibratör' nedeniyle orkestra gecesinde bomba paniği
Dünyaca ünlü Viyana Senfoni Orkestrası'nda verilen bir konser esnasında paniğe neden olan bir çantanın içinde 'titreyen vibratör' çıktı.
Bir kadına ait olduğu anlaşılan ve içindeki seks oyuncağı vibratörün titremesinden dolayı paniğe neden olan çanta için polis çağrıldı. AFP'nin haberine göre olay yerine gelen polis çantayı etkisiz hale getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:44
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