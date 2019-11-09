Son Dakika Haberleri: Viyana Senfoni Orkestrası'nda 'titreyen vibratör' nedeniyle bomba paniği yaşandı
Son Dakika Dünya Viyana Senfoni Orkestrası'nda 'titreyen vibratör' nedeniyle bomba paniği yaşandı

Viyana Senfoni Orkestrası'nda 'titreyen vibratör' nedeniyle bomba paniği yaşandı

6 saat önce

'Titreyen vibratör' nedeniyle orkestra gecesinde bomba paniği

Viyana Senfoni Orkestrası'nda 'titreyen vibratör' nedeniyle bomba paniği yaşandı, System.String[]

Dünyaca ünlü Viyana Senfoni Orkestrası'nda verilen bir konser esnasında paniğe neden olan bir çantanın içinde 'titreyen vibratör' çıktı.


Bir kadına ait olduğu anlaşılan ve içindeki seks oyuncağı vibratörün titremesinden dolayı paniğe neden olan çanta için polis çağrıldı. AFP'nin haberine göre olay yerine gelen polis çantayı etkisiz hale getirdi.

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Viyana, Polis, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:44 
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