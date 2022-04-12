Viyana Yunus Emre Enstitüsü'nde "Ramazan Sevinci" programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Viyana Yunus Emre Enstitüsü'nde "Ramazan Sevinci" programı düzenlendi

12.04.2022 02:03

Viyana Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) düzenlenen iftar programında, Boşnak ve Türk müzik gruplarının ramazan ilahilerini seslendirdiği konserin yanı sıra hat sergisi ilgililerin beğenisine sunuldu.

Viyana Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) düzenlenen iftar programında, Boşnak ve Türk müzik gruplarının ramazan ilahilerini seslendirdiği konserin yanı sıra hat sergisi ilgililerin beğenisine sunuldu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki YEE binasında düzenlenen "Ramazan Sevinci" etkinliğine, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun'un eşi Sefire Azize Ceyhun, Türkiye'nin Viyana Başkonsolosu Cafer Mert Özmert'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Viyana YEE Müdürü Ayşe Yorulmaz, yaptığı konuşmada, Mimoza Boşnak Kadınlar Korosu ve Yunus Emre Enstitüsünün hazırladığı ramazan programıyla bu ayın bereketini hep birlikte idrak edeceklerini söyledi.

Yorulmaz, "Türkçe, Boşnakça ve Arapça ramazan ilahilerinin seslendirileceği programda diller farklı olsa da hisler aynı olacak ve ramazan sevinci nağmelere yansıyacak." dedi.

Yeden Türk Müziği Topluluğu ve Mimoza Boşnak Kadınlar Korosu'nun sahne aldığı program kapsamında Boşnak hattat Zana Tahirovic Hadzic'in hatlarından oluşan kaligrafi sergisi de katılımcıların beğenisinde sunuldu.

İlahi dinletisinin ardından davetliler, Türk ve Boşnak mutfağından oluşan iftar menüsüyle oruçlarını açtı. Farklı etnik köken ve dini gruptan davetlilerin katıldığı programda, misafirler ramazan atmosferini yaşama imkanı buldu.

Viyana Yunus Emre Enstitüsü'nde Ramazan Sevinci programı düzenlendi
Viyana Yunus Emre Enstitüsü'nde Ramazan Sevinci programı düzenlendi
Viyana Yunus Emre Enstitüsü'nde Ramazan Sevinci programı düzenlendi
Viyana Yunus Emre Enstitüsü'nde Ramazan Sevinci programı düzenlendi

YORUMLAR
500
Yunus Emre Başar: 'Güreşte başarılı bir gelecek görüyorum' Yunus Emre Başar: 'Güreşte başarılı bir gelecek görüyorum' Kartal'da iftar programları düzenlenmeye devam ediyor Kartal'da iftar programları düzenlenmeye devam ediyor

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Viyana Yunus Emre Enstitüsü'nde 'Ramazan Sevinci' programı düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
00:53 Iğdır'ın Halfeli ilçesinde 2 kişi silahla vurularak öldürüldü
00:38 Ünlü yorumcudan Ali Koç'a Vitor Pereira çağrısı
00:27 Şanlıurfa İl Göç İdaresi'ne taşla saldırdı: 15 gözaltı
00:25 Genç kadın kucağındaki çocuğuyla sokak ortasında saldırıya uğradı!
00:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Pakistan Başbakanı seçilen Şahbaz Şerif'e tebrik telefonu
00:13 Motorine 1 lira 4 kuruş indirim geldi!
00:08 Bakan Bozdağ süresiz nafaka sorusuna yanıt verdi: Önceliklerimiz arasında yok
00:02 Galatasaray, Fenerbahçe'nin göndermesine cevap verdi! Beğeni üstüne beğeni yağdı
23:58 Gürsel Tekin, Haşim Kılıç'ın aday gösterileceği iddiasına son noktayı koydu: Aday CHP kimliğini taşıyacak
23:29 İsmail Küçükkaya, Fox TV'den ayrıldı mı? sorusuna yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 02:38:12. #1.12#
SON DAKİKA: Viyana Yunus Emre Enstitüsü'nde "Ramazan Sevinci" programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement