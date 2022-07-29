Çin-Laos 'Barış Treni-2022' Ortak Sağlık Tatbikatı Sona Erdi - Son Dakika
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Çin-Laos 'Barış Treni-2022' Ortak Sağlık Tatbikatı Sona Erdi

29.07.2022 17:11
Çin-Laos 'Barış Treni-2022' Ortak Sağlık Tatbikatı Sona Erdi

VİYENTİYAN, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) sağlık treni, "Barış Treni-2022" adlı ortaklaşa düzenlen tıbbi açıdan insani kurtarma tatbikatı ve sağlık hizmetlerine yönelik diğer faaliyetlerini tamamladıktan sonra Cuma sabahı Çin'e doğru yola çıktı.

VİYENTİYAN, 29 Temmuz (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun (PLA) sağlık treni, "Barış Treni-2022" adlı ortaklaşa düzenlen tıbbi açıdan insani kurtarma tatbikatı ve sağlık hizmetlerine yönelik diğer faaliyetlerini tamamladıktan sonra Cuma sabahı Çin'e doğru yola çıktı.

Alışveriş ve işbirliğine yönelik yıllık ikili plana göre, Çin ve Laos askerleri, Laos'un başkenti Viyentiyan'da ve komşu Phonhong kasabasında 19-29 Temmuz tarihleri arasında "Barış Treni-2022" insani kurtarma tatbikatı ve diğer sağlık hizmetlerine yönelik faaliyetleri organize etti.

10 günlük tatbikatın Perşembe günü Viyentiyan'daki Laos Halk Ordusu Genel Lojistik Departmanı'nda yapılan kapanış töreninde Laos Savunma Bakan Yardımcısı Vongkham Phommakone, Çin askeri sağlık ekibinden 10 temsilciye "Dostluk Madalyası" verdi.

PLA "Barış Treni" sağlık ekibi, Laos Halk Ordusu'nun tıbbi ve lojistik birimleriyle yakın bir şekilde yürüttüğü tıbbi kurtarma tatbikatında ortak komuta ve kontrol, yaralıların ortak tedavisi, ortak salgın önleme ve kontrol ile yaralıların ortak tahliyesinden oluşan dört noktayı ön plana çıkardı.

Çin ekibi ayrıca bağışlanan nükleik asit test ekipmanı ve reaktiflerini, maskeleri ve diğer salgın önleme ve koruma malzemelerini Laos Halk Ordusu'na teslim etti.

Çinli askeri tıp uzmanları, sağlık hizmetleri faaliyetlerinde ise, Laos ordusunun 103 no'lu hastanesi ile birlikte düzenlenen tartışmalara ve görüş alışverişlerine, akademik derslere ve Kovid-19 önleme ve kontrol eğitimlerine aktif olarak katıldı. Sağlık ekibi ayrıca yerel halka ücretsiz tıbbi tedavi sundu.

Çin sağlık ekibinin başkanı Chen Chunming törende yaptığı açıklamada, bu yılki faaliyetlerin Çin ve Laos orduları arasında tıp ve lojistik sektöründe bir başka derin işbirliği ve uygulama olduğunu söyledi.

Chen bu tip bir işbirliğinin, yalnızca iki silahlı kuvvetin ortak acil kurtarma yeteneklerini geliştirmekle kalmayacağını, aynı zamanda iki ordu arasındaki dostluğu derinleştirerek iki ordu arasında alışveriş için yeni bir bağlantının daha kurulması ve yeni bir kazan-kazan platformunun inşası için dönüm noktası niteliğinde olduğunu belirtti.

Laos Halk Ordusu Genel Lojistik Departmanı başkanı Khamphet Sixanon ise yaptığı konuşmada, bu faaliyetler aracılığıyla Laos ve Çin ordularının yalnızca profesyonel yeteneklerini geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda geleneksel dostluk ve işbirliği ilişkilerini daha da geliştirdiklerini söyledi.

Sixanon, bu yılki başarılı deneyimlere dayanarak gelecekte her iki tarafın daha büyük ölçekte ve daha fazla projeyle işbirliği ve paylaşımlar yapabileceğine inandığını belirtti.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, alışveriş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin-Laos 'Barış Treni-2022' Ortak Sağlık Tatbikatı Sona Erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin-Laos 'Barış Treni-2022' Ortak Sağlık Tatbikatı Sona Erdi - Son Dakika
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