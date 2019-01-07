Son Dakika Haberleri: Viyolonsel Sanatçısı Hyunah Park, İdso ile Konser Verecek

Viyolonsel Sanatçısı Hyunah Park, İdso ile Konser Verecek

1 saat önce

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), Güney Koreli viyolonsel sanatçısı Hyunah Park ile aynı sahneyi paylaşacak.

Viyolonsel Sanatçısı Hyunah Park, İdso ile Konser Verecek, System.String[]
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), Güney Koreli viyolonsel sanatçısı Hyunah Park ile aynı sahneyi paylaşacak.

İDSO DenizBank Konserleri kapsamında 11 Ocak'ta gerçekleşecek konser, Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

İtalyan şef Jacopo Sipari'nin yöneteceği orkestra, Antonin Dvorak'ın "Çello Konçertosu Si Bemol Minör, Op.104" ile "New World Senfoni No.9" eserlerini yorumlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:03 Kaynak: AA

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Elektrik Zammına Tepki Gösteren Gökhan Özoğuz: Muhalefetlik Bir Durum Değil Markete Eşekle Alışverişe Gelen Vatandaşın Marketin Müdürü Olduğu Ortaya Çıktı

Trabzonspor, Onur Kıvrak'ın Sözleşmesini Feshetti Üzerinde Ayet ve 'Allah' Yazılı Banyo Paspası Skandalından Geri Adım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 20:40:57. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Viyolonsel Sanatçısı Hyunah Park, İdso ile Konser Verecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]