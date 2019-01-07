Viyolonsel Sanatçısı Hyunah Park, İdso ile Konser Verecek
1 saat önce
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), Güney Koreli viyolonsel sanatçısı Hyunah Park ile aynı sahneyi paylaşacak.
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası
(İDSO
), Güney Koreli viyolonsel sanatçısı Hyunah Park ile aynı sahneyi paylaşacak.
İDSO DenizBank Konserleri kapsamında 11 Ocak'ta gerçekleşecek konser, Süleyman Seba
Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
İtalyan şef Jacopo Sipari'nin yöneteceği orkestra, Antonin Dvorak
'ın "Çello Konçertosu Si Bemol Minör, Op.104" ile "New World Senfoni No.9" eserlerini yorumlayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:03 Kaynak: AA
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