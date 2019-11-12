Vize Belediyesi WhatsApp ihbar hattı kurdu

Vize Belediyesi, vatandaşların öneri, şikayet ve taleplerini daha hızlı iletebilmeleri için WhatsApp ihbar hattı kurdu.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, uygulama sayesinde vatandaşlar ile günün 24 saati daha hızlı ve daha kolay iletişim kurarak, onlara çözüm sunmak istediklerini bildirdi.

WhatsApp ihbar hattı ile belediyede yeni bir dönemin başladığını aktaran Özalp, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Vatandaşlarımız ilçemiz ile ilgili talep ve şikayetleri WhatsApp aracılığıyla iletilebilecek. İletişimin önemli bir ayağı haline gelen WhatsApp'ı Vize Belediyesi olarak çalışmalarımız arasına aldık. Yazı, fotoğraf veya video göndererek direkt olarak yetkililere ulaştırılacak mesajlar ilgili birimlere aktarılarak değerlendirilmeye alınması sağlanacak. Bir olumsuzluğu vatandaşlarımız çeksin bize yollasın, biz gereğini yapalım. Sınırsız hizmet için hep birlikte el ele verelim. Yeni uygulamamız tüm halkımıza hayırlı olsun."