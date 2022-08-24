Kırklareli'nden kısa kısa

TREDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Düğüncübaşı ve Oklalı köylerine 25 Ağustos Perşembe günü bir süre enerji verilemeyecek.

Kaynak: AA

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