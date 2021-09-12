Vize'de demonstrasyon sahasına ekilen ayçiçeği hasat edildi - Son Dakika

Vize ilçesinde yerli tohum ayçiçeği demonstrasyon sahasında hasat yapıldı.

Devlet Mahallesi'nde Sermet Özilhan ait tarlada gerçekleştirilen hasadı Vize Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu da takip etti.

Gürsu, burada yaptığı konuşmada, bölge yapısına en uygun ayçiçeği çeşidini tespit etmek için demonstrasyon sahalarında denemeler yaptıklarını söyledi.

Edirne Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü iş birliği ile 3 dekarlık alanda yerli ve milli ayçiçeği çeşitlerini denediklerini ifade eden Gürsu, ilk görünümün güzel olduğunu belirtti.

Hasadın hayırlı olması temennisinde bulunan Gürsu, bu tür çalışmalara önem verdiklerini kaydetti.