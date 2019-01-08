Son Dakika Haberleri: Vize'de Elektrik Kesintisi

Vize'de Elektrik Kesintisi

1 saat önce

Vize ilçesinde bir mahallede elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.

Vize'de Elektrik Kesintisi, System.String[]
Vize ilçesinde bir mahallede elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.


Trakya Elektrik Dağıtım AŞ'den (TREDAŞ) yapılan açıklamaya göre, bakım çalışmaları nedeniyle Namık Kemal Mahallesinde 12 Ocak'ta enerji verilemeyecek.

Açıklamada, kesintinin 10.00-17.00 saatlerinde uygulanacağı bildirildi.

Kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli önlemleri almaları istendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:00 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray'ın İstediği Alan Carvalho, 12 Ocak'ta Türkiye'ye Gelecek Son Dakika! Erdoğan: Kredi Kartı Borçları Ziraat Bankası Aracılığıyla Tek Bir Çatı Altında Toplanacak

Erdoğan'dan Deniz Çakır'a Sert Sözler: Faşistliğin En Dik Alasıdır Son Dakika! İbrahim Kalın'la Suriye'yi Görüşen Bolton'un Sözcüsü: Yapıcı Görüşme Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 12:42:18. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vize'de Elektrik Kesintisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]