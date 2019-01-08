Vize'de Elektrik Kesintisi
1 saat önce
Vize ilçesinde bir mahallede elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.
Vize
ilçesinde bir mahallede elektrik kesintisine gidileceği bildirildi. Trakya
Elektrik Dağıtım AŞ'den (TREDAŞ) yapılan açıklamaya göre, bakım çalışmaları nedeniyle Namık Kemal
Mahallesinde 12 Ocak'ta enerji verilemeyecek.
Açıklamada, kesintinin 10.00-17.00 saatlerinde uygulanacağı bildirildi.
Kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli önlemleri almaları istendi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:00 Kaynak: AA
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