Son Dakika Haberleri: Vize'de Genç Çiftçilere Küçükbaş Hayvan Desteği

Vize'de Genç Çiftçilere Küçükbaş Hayvan Desteği

24 dakika önce

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Genç Çiftçi Projesi" çalışmaları devam ediyor.

Vize'de Genç Çiftçilere Küçükbaş Hayvan Desteği, System.String[]
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Genç Çiftçi Projesi" çalışmaları devam ediyor.


Proje kapsamında Vize ilçesinde 6 çiftçiye 32'şer koyun ve 2'şer koç olmak üzere 34 küçükbaş hayvan dağıtımı yapıldı.


İl Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, AA muhabirine yaptığı konuşmada, "Genç Çiftçi Projesi"çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Genç Çiftçi Projesini önemsediklerini belirten Özel, proje ile köyden kente göçün de önüne geçmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Özel, bu tür projelerde kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:17 Kaynak: AA

Vize, Genç, Güncel
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