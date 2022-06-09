Vize'de Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi açıldı - Son Dakika
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Vize'de Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi açıldı

09.06.2022 10:52
Vize'de Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi açıldı

Vize ilçesinde Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi açıldı.

Vize ilçesinde Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi açıldı.

Vize Kaymakamı Elif Canan Tuncer, Vize Toplum Sağlığı Merkezi'nde düzenlenen törende, kanserde erken tanının önemli olduğunu söyledi.

Tüm vatandaşları taramalarını yaptırmaları için merkeze davet eden Tuncer, kanserin dünyada ve Türkiye'de sebebi bilinen ölümler arasında ilk sıralarda yer aldığını kaydetti.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit ise kanser hastalığına karşı taramaların Türkiye genelinde hızla devam ettiğini belirtti.

Kanserin daha önemli bir hastalık haline geldiğini dile getiren Cerit, bu nedenle Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi sayılarını arttırmak için çalıştıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Tuncer, Belediye Başkanı Ercan Özalp ile Cerit tarafından merkezin açılış kurdelesi kesildi.

Tuncer ve beraberindekiler ardından merkezi gezdi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vize'de Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi açıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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