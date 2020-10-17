Vize'de tarla günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Vize ilçesinde, tarla günü etkinliği düzenlendi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce tescil edilmiş mısır çeşitlerinin tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla ekilen mısır tarlasında hasat yapıldı.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel, konuşmasında, çalışmalarda emeği geçen tüm taraflara teşekkür etti.

Bu tür çalışmaların artmasının bölge ve tüm ülkeye önemli katkı sağlayacağını belirten Özel, deneme çalışmaları ile bölgede en iyi verimli ve kaliteli mısır çeşidinin de tespit edilebileceğini belirtti.

Etkinliğe, Kaymakam Elif Canan Tuncer, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Zeynep Şeyda Gürsu, Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Islah Genetik Bölüm Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi Ahmet Duman katıldı.