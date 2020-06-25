Vize'de ticari taksi ve akaryakıt istasyonları dezenfekte edildi - Son Dakika

Vize ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tespit edilmesinin ardından dezenfekte çalışmaları aralıksız yürütülüyor.
Vize Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki ticari taksi ve akaryakıt istasyonlarında dezenfekte çalışması yaptı.
Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs tedbirlerini ilçede en üst seviyede uyguladıklarını belirtti.
Ekiplerin aralıksız dezenfekte çalışması yürüttüğünü aktaran Özalp, vatandaşların yoğun olarak kullandığı ticari taksileri ve akaryakıt istasyonlarını dezenfekte ettiklerini bildirdi.
Salgın sona erene kadar çalışmaların devam edeceğini kaydeden Özalp, vatandaşlara da zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlarda bulunmaması, kişisel önlemleri alması uyarısında bulundu.