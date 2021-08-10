Vize'de yasak olmasına rağmen denize giren 3 kişiye para cezası uygulandı - Son Dakika

Vize ilçesinde hava muhalefeti nedeniyle geçici bir süre denize girilmesi yasaklandı.

Vize Kaymakamlığınca, Karadeniz'e sahili bulunan Kıyıköy beldesinde denizde oluşan yoğun dalgalar nedeniyle denize girilmesi yasaklandı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede denetimde bulundu. Kışlacık köyü Panayır İskelesi mevkisi ve Kıyıköy Beldesi Selvez mevkisinde yasak olmasına rağmen denize giren üç kişi tespit edildi.

Ekiplerin uyarıları ile denizden çıkan M.B, T.Ö ve İ.Ö'ye toplam bin 281 lira ceza uygulandı.

Ayrıca üç kişi hakkında tutanak hazırlandı.