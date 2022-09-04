Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

04.09.2022 10:34
Kırklareli'nden kısa kısa

Vize'de Zabıta Haftası kutlandı.

Vize'de Zabıta Haftası kutlandı.

Vize Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde düzenlenen programda, Belediye Başkan Vekili Süleyman Kesimci, zabıta personelinin haftasını tebrik etti.

Kesimci, burada yaptığı konuşmada, Zabıta Haftası'nın kutlu olması temennisinde bulundu.

Zabıta ekiplerinin çalışmalarını özveriyle gerçekleştirdiklerini bildiren Kesimci, zabıtanın 196 yıllık çok önemli bir teşkilat olduğunu belirtti.

Zabıtaların da polis ve jandarma gibi vatandaşların huzur ve güvenliği için çalıştığını ifade eden Kesimci, tüm personelin özveriyle görevini yerine getirdiğini kaydetti.

Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 4 köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, kent merkezinin Karadere ve Şükrüpaşa köyleri, Lüleburgaz ilçesinin Yenibedir köyü, Demirköy ilçesinin ise Avcılar köyüne yarın bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Karadere, Sükrüpaşa ve Avcılar köylerinde 09.00-18.00, Yenibedir köyü 09.00-11.00 saatlerinde uygulanacak.

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Kaynak: AA

Zabıta Müdürlüğü, Kırklareli, Zabıta, Vize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

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