Vize Devlet Hastanesinde Tuzun Zararları Anlatıldı

Kırklareli Vize Devlet Hastanesinde Dünya Tuza Dikkat Haftası etkinlikleri kapsamında "Tuzu fazla kaçırmayın, hayatınızın tadı kaçmasın" sloganıyla çalışma gerçekleştirildi.

Kırklareli Vize Devlet Hastanesinde Dünya Tuza Dikkat Haftası etkinlikleri kapsamında "Tuzu fazla kaçırmayın, hayatınızın tadı kaçmasın" sloganıyla çalışma gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında hastane hemşiresi Hayrussa Ersoy fazla tuz tüketiminin insan sağlığına zararlarını hastaneye gelen hastalara anlattı.



Dünya Sağlık Örgütü'nün ilan ettiği Tuza Dikkat Haftası kapsamında Vize Devlet Hastanesinde tuzun zararlarına yönelik çalışma yapıldı. Bu doğrultuda Vize Devlet Hastanesi hemşiresi Hayrussa Ersoy vatandaşlara fazla tuz tüketiminin insan sağlığına olan zararları hakkında bilgilendirme faaliyetleri yaptı. Hastaneye başvuran hastalara broşür dağıtılıp konunun önemini anlatarak farkındalık oluşturulmaya çalışıldı.



Öte yandan Sağlık Bakanlığı 2011 yılından beri Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılma Programı'nı yürütüyor. Söz konusu program kapsamında fazla tuz tüketiminin sağlık üzerine olumsuz etkilerine yönelik kamuda farkındalık oluşturulması hedefleniyor. - KIRKLARELİ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Prekazi Fenerbahçelileri Kızdıracak: Çok Kötü Oyuncuları Var

Dua Etmek İçin Otomobille Mezarlığa Giden İki Genç, 3 Metrelik Duvardan Aşağı Çakıldı

Son Dakika! Yeni Askerlik Sistemi, Nisan Ayında Meclis'te Görüşülecek

Kılıçdaroğlu'nu Kızdıran "Terör" Sorusu: Allah Belasını Versin