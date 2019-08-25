Son Dakika Haberleri: Vize dolandırıcılarına 7 bin 902 yıl hapis istemi
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Vize dolandırıcılarına 7 bin 902 yıl hapis istemi

1 saat önce

Yurt dışı seyahat için vize almak isteyenleri dolandıran suç örgütü yöneticisi ve üyesi 94 şüpheliden, aralarında örgüt elebaşının da olduğu 10'u hakkında, 7 bin 902 yıla kadar hapis cezası istendi.

Vize dolandırıcılarına 7 bin 902 yıl hapis istemi, System.String[]

Yurt dışı seyahat için vize almak isteyenleri dolandıran suç örgütü yöneticisi ve üyesi 94 şüpheliden, aralarında örgüt elebaşının da olduğu 10'u hakkında, 7 bin 902 yıla kadar hapis cezası istendi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 11:35 
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