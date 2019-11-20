Vize dolandırıcılarına operasyon

AYKUT KARADAĞ - Vize danışmanlık şirketi adı altında, aralarında tanınmış kişilerin de bulunduğu vize almak isteyenleri dolandıran suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından eş zamanlı olarak Ankara merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, vize danışmanlık şirketi adı altında dolandırıcılık yapan 37 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, yüklü miktarda döviz ve Türk lirası ile çok sayıda suçta kullanıldığı tespit edilen dijital materyaller, mağdurlara ait kişisel verilerin bulunduğu çok sayıda evrak ile dokümana el konuldu.

Şirketlerin gerçek sahipleri gizlenmeye çalışıldı

Şüphelilerin vize danışmanlık şirketi adıyla çok sayıda şirket açtıkları ve internet üzerinden verdikleri reklamlarla, uluslararası çalışan, konsolosluk ve elçiliklerle irtibatlı yasal firma izlenimi vererek dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Dolandırılanlar arasında tanınmış kişilerin de olduğu belirlendi.

Şüphelilerin, kurdukları şirketi arama motorlarında üst sıralarda göstermek için günlük 500 ila 20 bin lira reklam ücreti ödedikleri öğrenildi.

Ayrıca şirketlerin bazılarının, düşük gelirli kimseler üzerine açılarak, gerçek sahiplerinin gizlenmeye çalışıldığını tespit eden ekipler, şüphelilerin ve şirketlerin banka hesabını inceledikten sonra suçtan kaynaklı 10 milyon lira kazanç sağlandığını belirledi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. 11 firarinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.